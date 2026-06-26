Paraguay empata con Australia y deja en suspenso su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de Paraguay no pudo cumplir con la misión de asegurar su clasificación directa. La Albirroja empató 0-0 con Australia en la última jornada del Grupo D del Mundial 2026, resultado que la obliga a esperar la conclusión de la fase de grupos para conocer si avanzará a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Con la igualdad, Paraguay llegó a 4 puntos y finalizó en la tercera posición del sector, mientras que Australia también sumó 4 unidades, pero conservó el segundo lugar gracias a los criterios de desempate y obtuvo su boleto a la siguiente ronda.

Australia fue superior en el primer tiempo

Desde el silbatazo inicial, Australia asumió el control del encuentro con mayor posesión del balón y una circulación más precisa, mientras que Paraguay tuvo dificultades para generar peligro en ataque.

La primera ocasión clara llegó hasta el minuto 36, cuando los Socceroos probaron con un disparo de media distancia que fue controlado sin complicaciones por Orlando Gill.

Antes del descanso, el guardameta paraguayo volvió a aparecer con una intervención decisiva al desviar un remate a quemarropa que evitó la caída de su arco y mantuvo con vida a la Albirroja.

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Paraguay ?? y Australia ?? firmaron tablas en un ríspido encuentro en San Francisco; los socceroos asegura su lugar en Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 ?, mientras que los sudamericanos tendrán que esperar por resultados.



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Gustavo Alfaro modificó el planteamiento, pero el gol nunca llegó

Consciente de que el empate no le garantizaba la clasificación, el técnico Gustavo Alfaro ajustó su esquema para buscar el triunfo durante la segunda mitad.

Los ingresos desde el banquillo permitieron a Paraguay adelantar líneas y ejercer una presión más alta sobre la salida australiana, lo que generó una mejoría en el funcionamiento colectivo y más aproximaciones al área rival.

Sin embargo, el dominio territorial nunca se tradujo en ocasiones realmente claras que rompieran el cero en el marcador.

Julio Enciso no logró marcar diferencias

Uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque paraguayo fue Julio Enciso, aunque el delantero vivió una noche discreta.

La principal figura de la Albirroja tuvo pocas intervenciones de peligro y su oportunidad más clara llegó al minuto 81, cuando intentó vencer al arquero australiano con un doble remate que terminó siendo contenido.

A la falta de contundencia ofensiva se sumó la preocupación por la salida de Omar Alderete, quien abandonó el terreno de juego por lesión.

Así terminó el Grupo D del Mundial 2026

Con este resultado, Estados Unidos concluyó como líder del Grupo D con 6 puntos, seguido por Australia, que aseguró la segunda posición con 4 unidades.

Paraguay también terminó con 4 puntos, pero quedó relegado al tercer puesto y deberá esperar la conclusión de la fase de grupos para saber si su puntaje le alcanza para avanzar como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

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?? Australia se unió a @USMNT a los 16vos de Final.



?? Paraguay queda en espera de su futuro en el camino por la Copa del Mundo.



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Después de regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, la Albirroja mantiene vivas sus aspiraciones, aunque ahora su continuidad en el torneo ya no depende exclusivamente de sus propios resultados.

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