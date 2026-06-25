Ecuador logra epopeya mundialista al pegarle al gigante alemán: 2-1

Cuando la angustia por no encontrar el gol y justificar su superioridad sobre Alemania, de pronto Gonzalo Plata, con un remate casi increíble en el área chica, arrebató el balón al famoso portero germano Manuel Neuer para impulsar a Ecuador a la epopeya mundialista de doblegar a la “Mannschaft” 2-1.

Un gol que coloca por el momento a los ecuatorianos en la segunda fase del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares de la justa mundialista, pero que adquiere una dimensión espectacular por ser el gol que coloca en la historia a la oncena ecuatoriana bajo el mando del argentino Sebastián Beccacece.

??? ¡GOOOL DE GONZALO PLATA! ??



Así se gritó desde la tribuna el golazo ante Alemania?? que pone a Ecuador?? con pie y medio en los 16avos de final. ¡La 'Tri' está más viva que nunca! ??



¿Lograrán acceder a la siguiente ronda? ?



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La victoria de los sudamericanos adquiere mayor dimensión porque arrebataron el marcador después de que Alemania, con gol tempranero de Leroy Sané en el minuto y 49 segundos que sorprendió a la Tricolor y que a los 9 minutos con anotación de Nilson Angulo fue encaminado el destino de esta escuadra a uno de los triunfos más resonantes de esta justa mundial que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

Precisamente, el gol de Plata convirtió el estadio de East Rutherford en una auténtica sucursal del manicomio y que pintaron de amarillo las tribunas la casa de los Gigantes de la National Football League (NFL).

Pero antes del importante gol de Plata, los ecuatorianos tuvieron que ponerse el puñal entre los dientes para jugar un partido bravo, pisando el acelerador contra unos alemanes que no dieron y mucho menos pidieron cuartel, sino todo lo contrario, vendieron cara la derrota, pero terminaron superados por unos ecuatorianos convencidos de sumar un auténtico milagro en suelo estadounidense.

La actuación de Ecuador fue muy destacada y donde se distinguieron especialmente Pedro Vite en el mediocampo, junto con William Pacho en la defensa y Moisés Caicedo también en el mediocampo, junto con un Enner Valencia que hizo el trabajo sucio para molestar en todo momento a la tosuda zaga alemana.

? ¡VAYA SUSTO PARA ECUADOR!



Se había marcado penal a favor de Alemania, pero fue anulado por una falta previa ?



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Los germanos con su plantilla de oropel que incluye a Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Leroy Sané, como los más significativos, hicieron el esfuerzo por conseguir la victoria, pero con el boleto de la segunda fase en la mano, quizá no hicieron más por el resultado; sin embargo, el hecho es que Ecuador tomó las cosas como venían y logró una de las hazañas más significativas en la historia de su selección.

El partido

El sorpresivo gol de Leroy Sané hizo que las emociones agolparan muy rápido los sentidos de Ecuador, pues cuando se vieron superados, empezaron a aumentar su rendimiento, a tratar de enmendar el efecto que representó el aparente gol de Sané que debió ser invalidado por provenir de una falta previa de Alexander Pavlović al levantar, que el jugador alemán levantó el pie en forma imprudente.

Pero más por no ser revisada por el VAR y que la silbante estadounidense Tori Penso no hizo nada por revisar con más detenimiento la jugada, provocando un gran malestar entre los ecuatorianos y en los expertos del fútbol.

? ¡ÁNGULO ANOTA PARA ECUADOR! ??



? El partido comenzó con todas las emociones y al minuto 9' con un tiro raso fuera área el ecuatoriano sorprende al arquero alemán para empatar el partido. ? Gritos y gozos con nuestras figuras que lo vivieron así. ?



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Ecuador remó contra la corriente y pronto encontró la respuesta a su ímpetu con el gol al minuto 9 de Nilson Angulo, que puso el encuentro en un ir y venir de ambos equipos, donde Alemania no bajó la guardia y buscó responder cada acción de los ecuatorianos.

? ¡COMIENZA LA ACCIÓN!



?? Leroy Sané rompe el cero.



?? Alemania tomó la ventaja 1-0 ante Ecuador y así se vio desde la cancha.



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Pero estaba claro que este jueves 25 de junio, los ecuatorianos no se iban a ir de Nueva York con las manos vacías y así fue, respondiendo cada acción de los germanos y complicándoles la existencia hasta conseguir el gol de la victoria en el minuto 77 por Plata en una acción donde dejó viendo visiones al prestigiado portero Manuel Neuer al robarle el esférico en el área chica para sumar la victoria más importante de la historia de la selección de Ecuador.

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