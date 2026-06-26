Mundial 2026 rompe el récord de asistencia antes de terminar la fase de grupos

La Copa del Mundo 2026 ya estableció un nuevo récord de asistencia. A falta de que concluya la fase de grupos, el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá alcanzó 3,605,357 aficionados en los estadios, cifra que supera la registrada en Estados Unidos 1994, que durante más de tres décadas se mantuvo como la edición mundialista con mayor número de espectadores.

El nuevo registro confirma el enorme interés que ha despertado el torneo y deja abierta la posibilidad de que la cifra final aumente considerablemente, ya que todavía quedan decenas de encuentros por disputarse.

Mundial 2026 supera la asistencia de Estados Unidos 1994

La anterior mejor marca pertenecía al Mundial de Estados Unidos 1994, que reunió a 3,587,538 espectadores a lo largo de 52 partidos.

??????? 2026 IMPONE RÉCORD DE ASISTENCIA!



???¡El Mundial de Norteamérica hace historia! Alcanzó ya una asistencia acumulada en los estadios de 3,605,357 espectadores, superando de manera oficial la marca que sostenía Estados Unidos 1994, con 3,587,538 fans en las gradas. ??? pic.twitter.com/IrRJGFV79n — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

En contraste, la Copa del Mundo 2026 contará con un total de 104 encuentros, por lo que el nuevo récord se consiguió incluso antes de concluir la primera fase del campeonato.

Además, el torneo registra un promedio cercano a 65,000 aficionados por partido, un indicador que refleja la alta demanda en las 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

Gianni Infantino celebra el nuevo récord de asistencia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la respuesta de los aficionados demuestra el alcance global del futbol y el impacto que ha tenido la competición.

“Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen. Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo FIFA“, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La asistencia del Mundial 2026 todavía puede aumentar

El dirigente del organismo rector del futbol internacional considera que la cifra seguirá creciendo conforme avance el campeonato, especialmente con el inicio de las rondas de eliminación directa.

“Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida”, añadió.

Con más de la mitad del calendario aún por disputarse, todo apunta a que el Mundial 2026 establecerá una nueva referencia de asistencia que será difícil de igualar en futuras ediciones, impulsada también por el formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos.

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