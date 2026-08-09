Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 9 de agosto

En pocas horas se conocerá el nombre del segundo participante eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”. La decisión está entre Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. Las votaciones culminan minutos antes de la eliminación.

Después de que Gema Garoa fuese salvada por Moisés Peñaloza, la tabla quedó con cuatro participantes. Por segunda semana consecutiva, dos participantes han sido nominados por sus compañeros y son el periodista deportivo Memo Schutz y la actriz Ximena Herrera.

¿Cómo van las votaciones?

Según la consulta del periodista de entretenimiento mexicano Gerardo Escareño, a través de su plataforma comunicacional Vaya Vaya, en el primer lugar de las votaciones está el conductor Memo Schutz.

Le sigue de cerca Masad Altamimi con 29 % de la aprobación del público. En el tercer lugar está el presentador y actor Ernesto Laguardia con 28 % y en la última posición la actriz Ximena Herrera con solo 13 %.

Encuesta Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya / Facebook.

De acuerdo a esta encuesta preliminar, Herrera es la participante que tiene mayores probabilidades de ser eliminada. De hecho, la actriz también estuvo en la cuerda floja la semana anterior, pero la eliminada fue la cantante y exintegrante de OV7, Mariana Ochoa.

En pocos días, el conductor Memo Schutz se ha convertido en uno de los favoritos del público, pero no entre sus compañeros, ya que algunos afirman que hace comentarios fuera de lugar. La misma situación ocurre con el influencer Masad Altamimi a quien sus compañeros lo tildan como poco colaborativo dentro de las labores de la casa, como es el caso del cantante Yahir, que le llamó la atención.

Esta temporada está integrada por un grupo diverso de famosos influencers que están divididos de la siguiente forma:

Cuarto Ibiza : Aldo Rendón, Ese Pérez; Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

: Aldo Rendón, Ese Pérez; Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Cuarto Malibú : Fede Vigevani, Masad Altamimi; Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

: Fede Vigevani, Masad Altamimi; Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir. Cuarto Tulúm: Karina Torres, Memo Schutz; Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa (primera expulsada) y Moisés Peñaloza (el líder de esta semana).

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