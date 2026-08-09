Yahir contó en “La Casa de los Famosos México” el poco sueldo que ganaba trabajando como repartidor de pizzas

El cantante Yahir Othón Parra, actual participante de “La Casa de los Famosos México” 2026, sorprendió a sus compañeros y al público al revelar que trabajó casi tres años repartiendo y elaborando pizzas en Domino’s por apenas 700 pesos mexicanos quincenales (alrededor de $40) mucho antes de convertirse en una estrella en su país.

Durante una conversación en el reality show, el intérprete de “La locura” confesó que el sueldo era tan bajo que las propinas se convertían en su verdadero ingreso.

“No pagan bien; trabajé ahí hace 30 años, me pagaban 700 bolas a la quincena, pero lo que me dejaban eran un chingo de cursos para ganar propina. Te ponían videos y todo para ganarte la propina“, relató.

Proceso de superación

Durante la conversación con sus compañeros, el cantante compartió cuál era el proceso de elaboración: la masa se hacía a mano, se colocaba en una bandeja perforada, se aplicaba la salsa e iniciaba un recorrido por estaciones de montaje, para finalmente ingresar la pizza exactamente nueve minutos al horno.

El control de calidad era estricto y la responsabilidad recaía en el propio empleado. “Si le veías burbujas a las orillas, tostada, deforme, mal hecha, tú mismo no la debes de mandar. La sacas, la reportas y te vas en chinga a meter otra. Las deformes te las comes”, indicó.

Incluso confesó que el equipo aprovechaba la regla a su favor: “Nombre, comíamos pizza, ya luego la hacíamos adrede mal”.

Antes de su paso por la pizzería, Yahir ya cantaba de mesa en mesa en bares y restaurantes de Hermosillo, su ciudad natal.

Fueron sus amigos quienes lo convencieron de presentarse al casting de la primera generación de “La Academia” en 2002. Aunque en una primera instancia no quedó seleccionado, fue incorporado al grupo definitivo, convirtiéndose en uno de los catorce elegidos entre miles de aspirantes.

El cantante quedó en cuarto lugar y esto le permitió, al año siguiente, firmar con Warner Music y la posibilidad publicar su primer álbum, que se convirtió en un éxito dentro de México y otros países de América Latina.

Después de un recorrido exitoso, ahora el cantante está dentro del reality show más visto en México y se está posicionando como una de las caras favoritas del formato de telerrealidad.

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