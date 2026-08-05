Las combinaciones perfectas dentro de “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada le está dando al público la clase de entretenimiento que ya se extrañaba en este formato. Si bien es cierto que el televidente promedio aprecia el drama y el conflicto, no deja de ser verdad, también, que la diversión vale mucho más que un programa lleno de gritos.

Las risas garantizadas en el público han llevado al éxito a grandes personalidades tanto de las redes sociales como del cine y la televisión. El conflicto y los gritos solo han logrado que muchos no pasen de hacer realities. Duro. Pero cierto.

En esta producción de TelevisaUnivision, por ejemplo, tenemos a: Karina, Yahir, Aldo, Masad, Ernesto, Gema y Memo. Estos seis personajes son oro puro en temas de contenido. Solo ofrecen mucho, porque tienen personalidad. Pero cuando sus personalidades se combinan entre sí, se convierten en verdaderas dinámitas de contenido.

Memo y Yahir, por ejemplo, nos recuerdan en ocasiones a esa dupla que obtuvimos entre Arath de la Torre y Mario Bezares. Y cuando a ellos se une Ernesto Laguardia, los televidentes también sienten que obtienen de ellos conversaciones no solo con sentido, sino también con esencia y sabiduría.

Karina y Aldo Rendón son, sin lugar a dudas, uno de los máximos deleites de esta edición. Es increíble cómo las risas y las carcajadas son una constante cada vez que abren la boca. Sea para decir nimiedades como para decir barbaridades.

Ahora, es importante señalar que hay una constante importante y esa se llama Aldo Rendón. Aldo en combinación con cualquiera de los mencionados funciona. Y las cámaras de la casa lo aman y lo persiguen porque siempre tiene algo que decir y que hacer.

Otra combinación que hace que el público a veces no sepa ni de qué se está riendo es la que involucra a Masad con Yahir, a Masad con Aldo o a Masad con Karina Torres. Y si hablamos de la combinación Aldo y Yahir, la verdad es que sabemos que habrá shippeo, risas e incluso mucho sonrojamiento.

Hay que hablar de Gema Garoa; ella es una verdadera joya en este proyecto. Ciertamente ha logrado traspasar la pantalla y no solo porque sea bella. Es porque tiene ángel. Es divertida de manera natural, tanto como ocurrente e inteligente. Es de ambiente y no limita su convivencia. Eso le permite brillar en cualquier parte de la casa y bajo cualquier dinámica, al menos hasta hoy.

Todo lo anterior demuestra que un buen casting necesita muchos elementos, no solo nombres reconocidos en la industria, sino también saber reconocer que muchos no serán figuras altamente reconocidas, pero tienen ángel, carisma, gracia, astucia.

No se trata de solo llevar a los que más gritan. Se trata de saber realizar un casting que te lleve a formar al equipo ideal, como si de una telenovela se tratase. ¡Bien por TelevisaUnivision!

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos México” aquí:

Moisés Peñaloza es el nuevo líder y obtiene inmunidad en “La Casa de los Famosos México 4”

Yahir exhibe a Masad Altamimi por su actitud en la cocina de “La Casa de los Famosos México”

¿Cuál fue el error de Mariana Ochoa en la gala de eliminación? Aldo Rendón lo destapa.