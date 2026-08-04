Moisés Peñaloza es el nuevo líder y obtiene inmunidad en “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos México” ya tiene líder para su segunda semana de estancia. Se trata del actor mexicano Moisés Peñaloza, quien se alzó como gran ganador de una compleja prueba de destreza y disfrutará los beneficios de inmunidad, el poder de la salvación a otro habitante y su estancia en la suite de líder.

La competencia por este aclamado papel comenzó previo a la gala del 3 de agosto, poniendo a los 17 habitantes a sudar con una prueba física que consistió en aferrarse a un tubo giratorio. Quien no lograra permanecer en la estructura era eliminado de forma directa.

En la primera ronda, los participantes que avanzaron fueron Ese Pérez, Moisés Peñaloza, Federico Vigevani, Masad Al-Tamimi, Luis Chaparro y Karina Torres.

En una segunda ronda de competencia, el público vio enfrentarse a Ese Pérez contra Luis Chaparro. Tras aguantar la prueba de dos minutos, el azar eligió a Ese Pérez como finalista.

En un segundo enfrentamiento se disputaron el pase a la final Moisés Peñaloza y Brianda, esta habitante lo hizo representación de Karina Torres, quien no jugó por órdenes médicas. No obstante, fue el galán de telenovelas quien terminó por ganar la oportunidad de competir en la gran final.

Por su parte, Federico Vigevani y Masad Al-Tamimi se enfrentaron en una ronda que no vio a un ganador en concreto. El ganador fue elegido por el azar y Masad pasó a la final.

Es así como, en plena gala en vivo se disputaron el liderazgo Ese Pérez, Masad Al-Tamimi y Moisés Peñaloza, siendo este último el vencedor. Como compañero para su estancia en la suite de líder, el histrión eligió al stylist de las estrellas, Aldo Rendón.

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