¿Quiénes son los participantes de “La Casa de los Famosos México 4”?

¡Ya inició “La Casa de los Famosos México” 2026! Y eso significa que la espera terminó y ya se conoce la lista completa de celebridades que participan es esta cuarta edición.

Durante la primera gala, este domingo, 26 de julio, la producción reveló la lista oficial de participantes.

Además, esta nueva edición promete ser una de las más explosivas, con una mezcla explosiva de actores, influencers, cantantes y personalidades de la farándula que, sin duda, darán de qué hablar.

Un elenco estelar y diverso

La casa más famosa de México abrió sus puertas a un total de 18 habitantes, entre los que destacan figuras con décadas de trayectoria y estrellas del mundo digital.

Abriendo la lista con gran expectativa, el reconocido actor y presentador Ernesto Laguardia se une a la competencia, seguido de la influencer y miembro de “Las Perdidas”, Karina Torres, quien ya había generado fuertes rumores en redes sociales y dede ya es una de las favoritas.

La lista continúa con un abanico de talentos que incluye a la actriz Ximena Herrera, conocida por su papel en “El señor de los cielos”; el influyente estilista Aldo Rendón; el actor y modelo Moisés Peñaloza; y la veterana actriz Cynthia Klitbo, quien marcará su debut en un reality de convivencia tras más de 30 años de carrera.

El mundo de la música también estará presente con el cantante Yahir y la ex integrante de OV7, Mariana Ochoa, mientras que la representación internacional llega de la mano de la argentina Flor Vigna y el youtuber uruguayo Fede Vigevani. El periodismo deportivo tendrá su espacio con Memo Schutz, y el entretenimiento digital estará fuertemente representado por creadores de contenido como Masad Altamimi, “Ese Pérez”, Brianda Deyanara y Luis Chaparro.

Completando el cuarteto de famosos, se suman la actriz Arantza Ruiz, la modelo Gema Garoa y la famosa “chica del clima” Yanet García, quien promete llevar su carisma y belleza a la competencia.

Con una alineación tan ecléctica y cargada de personalidades fuertes, los seguidores del programa ya esperan un sinfín de confrontaciones, alianzas y momentos de alto voltaje.

Sin embargo, listón está alto, ya que los ganadores de las ediciones anteriores han sido figuras de gran calibre: Wendy Guevara en la primera temporada, Mario Bezares en la segunda y Aldo de Nigris en la tercera.

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