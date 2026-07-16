Cynthia Klitbo destapa la verdadera razón de su entrada a “La Casa de los Famosos México 4”

La reconocida actriz Cynthia Klitbo se prepara para iniciar una nueva faceta en su carrera al convertirse en una de las participantes de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” y en una nueva entrevista reveló la razón por la que entró en el programa de telerrealidad.

En una conversación con la periodista Maxine Woodside, Klitbo señaló que su meta principal dentro del concurso es llevarse los 4 millones de pesos del premio mayor. “Yo espero que hasta el premio mayor, porque así ya pago la universidad completa. ¿Quién no va a querer entrar para ganar?“, aseguró la actriz.

La declaración revela que, más allá de la exposición mediática, la participante tiene un objetivo financiero muy concreto que la motiva a mantenerse en la competencia hasta el final.

Un salto para su carrera

Si bien Klitbo reconoce que su trayectoria en el medio artístico es extensa, la actriz ve en el reality una oportunidad invaluable para darle “otro empujón fuerte” a su carrera profesional.

"Es un proyecto que catapulta; yo sé que tengo una carrera muy firme, pero es darle otro empujón fuerte a la carrera porque es un programa que la gente ve en todas partes" Cynthia Klitbo

La villana de telenovelas enfatizó que el formato del programa, con transmisión las 24 horas, ofrece al público la oportunidad de conocerla de una manera completamente diferente a lo que muestran sus redes sociales o sus personajes en la actuación.

“Me conoce mucho la gente, pero no en un 24/7”, puntualizó Klitbo.

Sin rivalidad con los influencers

Uno de los aspectos que más generó expectativa en esta nueva temporada es la posible convivencia entre actores veteranos y las nuevas figuras de las redes sociales.

Sin embargo, Cynthia Klitbo descartó cualquier tipo de roce generacional y aseguró que está dispuesta a aprender de los influencers que compartan la casa con ella.

“Yo quiero ser influencer… el que tiene talento, que nadie le quita nada a nadie”, afirmó la actriz.

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a través de Las Estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX.

Seguir leyendo:

· Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada de “La Casa de los Famosos México 4”

· Ernesto Laguardia no descarta participar en La Casa de los Famosos: “Vamos a ver”

· ¿Emiliano Aguilar podría ser el próximo habitante de LCDLF México? Esto respondió la productora