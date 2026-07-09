Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada de "La Casa de los Famosos México 4".

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” abrirá sus puertas este 26 de julio, razón por la que se han ido destapando los nombres de los habitantes que competirán por llevarse el gran premio de $4,000,000 de pesos ($228,000 dólares). El más reciente fue el de la actriz boliviana Ximena Herrera, conocida por su participación en historias como “El Señor de los Cielos” y “Mi camino es amarte”.

El anuncio se dio a través de la plataforma de streaming ViX, luego de 24 horas de especulaciones tras el lanzamiento de un video en el que la producción del reality presentó algunas pistas con referencia a la histrionisa.

La gran revelación llegó en compañía del presentador Diego de Erice, quien junto a Odalys Ramírez será el encargado de conducir las galas semanales de “La Casa de los Famosos México 4”, mientras que Galilea Montijo llevará la batuta los días miércoles y domingo, para las galas de nominación y expulsión, respectivamente.

Enfundada en un llamativo conjunto dorado de pantalones anchos y corsé, Ximena Herrera apareció frente a las cámaras de lo más sonriente y se dijo lista para la aventura que representa sumarse a este proyecto de Televisa.

“El público pide esta conexión con los artistas… quiero que el público me conozca tal y como soy“, comentó durante su entrevista transmitida por ViX.

“¡Con ustedes, nuestra tercera habitante revelada, @ximenaherrera7 ! 💅🏼👏🏼 ¡Bienvenida a esta aventura!”, se escribió en las plataformas oficiales del reality, a solo unos minutos de su presentación junto al conductor mexicano.

Las respuestas por parte del público no se hicieron esperar y la sección de comentarios pronto se llenó con mensajes como: “¡Ahora sí me están sorprendiendo! ¿Ya ven? ¡¿Qué les costaba meter a FAMOSOS DE VERDAD?!” y “¡Con todo! Eres una crack, tienes mi apoyo incondicional”.

“La Casa de los Famosos México 4” se estrenará a través de la señal de Las Estrellas y la plataforma de streaming ViX, el próximo 26 de julio. Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Ernesto Laguardia y la influencer Karina Torres.

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