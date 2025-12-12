Fátima Bosch, Miss Universo 2025, recibe invitación para ‘La Casa de los Famosos México 4’

La productora Rosa María Noguerón lanzó una invitación pública y directa a Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, para que sea parte del elenco de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, programada para 2026.



Esta propuesta desencadenó un intenso debate entre la audiencia del reality show, que cuestiona si la apretada agenda y las obligaciones del reinado de la reina de belleza le permitirían sumarse al programa más visto del país.

La incertidumbre se crece porque el mandato de Bosch como Miss Universo aún estará vigente cuando comience la nueva edición del reality. Hasta el momento, la modelo no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, manteniendo un perfil bajo desde su regreso a la Ciudad de México, confirmado hace poco más de dos semanas por el programa ‘Ventaneando’ y la cuenta oficial de Miss Universo.

Una invitación directa y pública

Durante un encuentro con medios, Noguerón no dejó lugar a dudas sobre su interés. Dirigiéndose directamente a Bosch, declaró: “Nos encantaría, Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La Casa de los Famosos. Por favor, dile, te dejo mi teléfono y le dices que me llame”.

La productora reiteró la invitación, enfatizando el potencial inspirador de la joven: “Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada. Tú tienes tanto que decir, tanto que inspirar, así que acá te esperamos”.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores especulan no solo sobre la viabilidad de su participación, sino también sobre los posibles términos económicos.

De acuerdo con información de algunos medios de México, si Bosch acepta la propuesta, su sueldo semanal podría oscilar entre los 80 mil y los 500 mil pesos mexicanos, dependiendo de la negociación con la televisora.

El regreso de Fátima Bosch a México estuvo marcado por una estrategia para evitar a la prensa, en un contexto donde aún resuena la polémica por la denuncia penal presentada en su contra por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, tema que fue abordado recientemente en una entrevista con Telemundo.

🚨 CONFIRMADO: La Miss Universo mexicana FÁTIMA BOSCH recibe invitación formal para entrar a #LaCasaDeLosFamosos 2026 😳😱



La productora Rosa María Noguerón lanzó públicamente la propuesta:



🗣️ “Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada; te vas… pic.twitter.com/Zk2pctVtG9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 12, 2025

