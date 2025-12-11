Fátima Bosch protagoniza tenso momento con la prensa en su arribo a México tras ganar Miss Universo

A solo unos días de haber encabezado los titulares por abandonar una entrevista y las instalaciones de Telemundo, la Miss Universo 2025 Fátima Bosch regresó a México de forma inesperada e intentando pasar desapercibida ante el público y la prensa que la esperaba.

Gracias a las cámaras del programa “Ventaneando”, la tabasqueña fue captada haciendo su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfundada en una sudadera, gorra y lentes oscuros con los que intentó ocultar su identidad.

No obstante, al darse cuenta de su presencia, la prensa que se encontraba en el lugar no tardó en abordarla con cuestionamientos sobre su triunfo, así como en torno a lo ocurrido días antes con un conductor de Telemundo.

Aunque en un principio intentó no emitir declaraciones, Fátima Bosch terminó por revelar la razón detrás de su misteriosa llegada a territorio mexicano. En una breve charla ante los medios, la joven de 25 años explicó que: “No es mi bienvenida, es que justo tenemos un evento y se supone que veníamos de incógnita, pero qué gusto verlos“.

Con respecto al triunfo obtenido en la edición número 74 del certamen de Miss Universo, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en Tailandia, la modelo se dijo más que orgullosa traer la cuarta corona a México: “Súper feliz, muy orgullosa y con mucha responsabilidad. Ya trabajando, contenta”, añadió.

La conversación se tornó tensa cuando algunos reporteros lanzaron cuestionamientos relacionados con su supuesta renuncia a la corona, tema sobre el que Bosch ha expresado su molestia en reiteradas ocasiones.

Por esta razón, en esta ocasión la socialité se limitó a responder de forma contundente, pero respetuosa: “No tengo nada que decir del tema, que tengas un bonito día“, se escucha en los videos recuperados del incómodo intercambio de palabras.

Seguir leyendo:

• Fátima Bosch abandona entrevista en Telemundo y genera controversia

• Fátima Bosch rechaza las atenciones de Telemundo, tras polémica entrevista, y sale de la cadena en Uber

• Alicia Machado respalda a Fátima Bosch tras abandonar entrevista en Telemundo

