Corte Suprema ayuda al gobierno de Trump a desestimar cargos contra Steve Bannon

La Corte Suprema concedió la solicitud del Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump para anular el fallo de una corte de apelaciones contra Steve Bannon, exasesor político del mandatario republicano.

La petición ante el Máximo Tribunal fue del Departamento de Justicia, que informó sobre su intención de desestimar el caso y la decisión de este lunes allana el camino para esa conclusión a favor de Bannon, acusado de desacato al Congreso.

En 2022, Bannon fue declarado culpable por desacato al comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero, que investigó el asalto al Capitolio.

Aunque tuvo una sentencia de cuatro meses en el verano de 2024 continuó su apelación, pero perdió ante la corte de apelaciones, tras lo cual el gobierno de Trump se encaminó a retirar los cargos en contra de Bannon.

Este caso es atípico, ya que en los casos de personas acusadas por el Departamento de Justicia, es esa oficina la que pide a la Corte Suprema mantener sus procesos legales, pero ahora fue a la inversa.