Bannon pide a Trump desplegar funcionarios de ICE en centros de votación

Steve Bannon, figura influyente del movimiento MAGA y exestratega de la Casa Blanca, volvió a encender la polémica al pedir públicamente que se desplieguen agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e incluso tropas militares en centros de votación.



Sus declaraciones se alinean con la idea del expresidente Donald Trump de “nacionalizar” la supervisión de las elecciones, un planteamiento que ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y legal en Estados Unidos.

Durante su podcast, Bannon afirmó que en las próximas elecciones debería haber presencia de ICE cerca de las urnas para evitar, según él, irregularidades.



“Vamos a tener a ICE cercando las urnas en noviembre. No vamos a quedarnos aquí sentados y permitir que nos roben el país otra vez”, declaró. También sostuvo que, ante posibles críticas, su postura se mantendría firme para impedir lo que considera un robo electoral.

Argumentos de Bannon y debate sobre fraude

Bannon justifica su propuesta en la necesidad de evitar que personas no ciudadanas participen en los comicios federales. Sin embargo, múltiples investigaciones académicas y revisiones oficiales han concluido que el fraude electoral a gran escala en Estados Unidos es extremadamente raro. A pesar de ello, Trump y algunos de sus aliados continúan señalando que en 2020 hubo irregularidades significativas, afirmaciones que no han sido comprobadas en tribunales.

En sus declaraciones más recientes, Bannon fue más allá y planteó la posibilidad de movilizar divisiones aerotransportadas del Ejército y aplicar la Ley de Insurrección para garantizar el control del proceso electoral. Las ideas del influyente han sido tachadas de alto impacto, tanto político como simbólico, pero con poca viabilidad legal.

Obstáculos legales y reacciones políticas

Pese a Trump busca nacionalizar las elecciones y Bannon ve la idea como buena, la propuesta de inicio enfrenta obstáculos legales, porque la Constitución otorga a los estados la administración electoral y la ley federal limita el uso de fuerzas militares en procesos electorales. Además, varios estados prohíben portar armas cerca de centros de votación.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos demócratas advierten que este tipo de discursos podría fomentar la intimidación de votantes y debilitar la confianza en el sistema democrático. Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que marcan distancia, recordando que la organización de elecciones ha sido históricamente una facultad estatal y un pilar del federalismo estadounidense. En medio de la polarización, el debate sobre la integridad electoral vuelve a ocupar un lugar central rumbo a los próximos comicios.

Sigue leyendo:

* Corte Suprema autoriza nuevos distritos electorales de California

* John Thune rechaza propuesta de Trump para “nacionalizar” las elecciones