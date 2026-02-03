John Thune rechaza propuesta de Trump para “nacionalizar” las elecciones

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune rechazó este martes el llamado del presidente Donald Trump para que el Partido Republicano tome el control y “nacionalice” los procesos electorales en al menos 15 estados, al considerar que la propuesta contradice la Constitución.

Las declaraciones de Thune surgen después de que Trump pidiera a los republicanos “asumir” la gestión de las elecciones durante una entrevista difundida el lunes en un podcast conducido por Dan Bongino, exsubdirector del FBI. En dicha aparición, el mandatario instó a su partido a “tomar el control de la votación” y a “nacionalizar” el proceso electoral, aunque no ofreció detalles concretos sobre cómo se implementaría esa medida.

Trump realizó estos comentarios en un contexto de tensión en torno a la integridad electoral, menos de una semana después de que el FBI allanara una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, un lugar clave en las reiteradas denuncias del presidente sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.

Estas declaraciones preocupan porque podrían implicar presiones políticas para modificar la administración electoral, tradicionalmente gestionada por estados y autoridades locales, especialmente en estados clave.

Al ser consultado sobre la propuesta, Thune dejó clara su oposición a una mayor intervención federal en los comicios. Si bien afirmó respaldar la exigencia de identificación para que los votantes acrediten su ciudadanía, subrayó que no apoya que el gobierno federal asuma el control de las elecciones, una facultad que, según dijo, corresponde a los estados.

“Estoy a favor de que solo los ciudadanos voten y presenten su identificación en los centros de votación. Pero no estoy a favor de federalizar las elecciones. Es una cuestión constitucional”, declaró Thune.

Además, defendió el modelo descentralizado del sistema electoral estadounidense, al señalar que es más seguro contar con 50 sistemas administrados por los estados que con uno solo a nivel nacional.

El rechazo de Thune se produce mientras legisladores republicanos impulsan la Ley SAVE, una iniciativa que busca exigir documentos como pasaportes o certificados de nacimiento para demostrar la ciudadanía al momento de registrarse para votar. El proyecto también contempla auditorías de los registros electorales y revisiones de los sistemas de inscripción en línea.

La propuesta ha generado una fuerte reacción de los demócratas. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su partido se opondrá firmemente a la Ley SAVE, al considerarla una medida que restringe el derecho al voto. “No es más que una versión modificada de las leyes de Jim Crow y privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses”, afirmó.

Sigue leyendo: