Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno

A través de una votación de 217 a 214, los miembros de la Cámara de Representantes aprobaron un paquete que contiene cinco proyectos de ley para poner fin al cierre del gobierno y ahora pasa al escritorio del presidente Donald Trump en espera de que pronto lo firme.

Mediante dicha legislación se garantizará financiar a las agencias federales hasta finales de septiembre.

La votación sobre el proyecto de ley se había retrasado un día debido a que los demócratas tenían planeado no aportar la cantidad de votos necesarios para aprobar el proyecto.

Sin embargo, 21 demócratas votaron, junto con 196 de sus colegas republicanos, en favor de turnarle al jefe de la nación el paquete presentado.

En contraparte, 21 legisladores conservadores decidieron distanciarse de su partido y se unieron a los opositores de los proyectos.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, tuvo que persuadir a la conferencia republicana para que respaldara un acuerdo que sólo otorgará financiamiento temporal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La polémica en torno a este punto deriva de que los demócratas exigen reformas con respecto a los operativos efectuados por las agencias de control de inmigración para detener a extranjeros carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía, lo cual se analizará más a detalle en los próximos días.

“No es momento de jugar con esos fondos. Esperamos que actúen con buena fe durante los próximos 10 días”, expresó Johnson.

En la Cámara de Representantes se puso fin a cuatro días de incertidumbre sobre el presupuesto asignado a las agencias federales. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Cabe señalar que, si los legisladores no logran establecer un acuerdo para financiar el DHS, podría presenciarse otro cierre parcial a finales de este mes.

Dicho escenario afectaría a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CAPA), el Servicio Secreto, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Los proyectos aprobados les otorgan financiamiento a algunas acciones que en la agenda de Donald Trump resultan prioritarias, como son incrementos salariales para el personal militar e inversiones en seguridad aérea.

El punto controversial es que para lograr un equilibrio se opta por recortar drásticamente la financiación a los programas de ayuda internacional anteriormente otorgados por el gobierno de Washington.

Por el momento, se garantizó que el Pentágono, los departamentos de Educación, del Tesoro, del Trabajo y de Estado cuenten con los recursos necesarios para operar hasta el final del año fiscal.

“Finalizamos proyectos de ley auténticos, bipartidistas y bicamerales para financiar completamente nuestro gobierno de forma impulsada por los miembros y centrada en los distritos. Financiar el gobierno no es una opción. Es nuestra responsabilidad más fundamental en el Congreso”, declaró el republicano Tom Cole, presidente de Asignaciones de la Cámara.

Ahora, para garantizar que los líderes demócratas se encuentran en la misma sintonía previo a negociar con los republicanos sobre los cambios en las operaciones de inmigración del DHS, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, se reunirá el más tarde con Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado.

