Demócratas y republicanos llegan a un acuerdo para evitar cierre del Gobierno

Los líderes demócratas y republicanos del Senado, junto con la Casa Blanca, alcanzaron un acuerdo de financiación bipartidista que permitirá evitar un nuevo cierre del Gobierno federal a partir de la medianoche del viernes, según confirmaron fuentes legislativas y medios nacionales.

El pacto, respaldado públicamente por el presidente Donald Trump, divide el paquete presupuestario en dos vías: por un lado, asegura la financiación de la mayor parte del Gobierno federal hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre de 2026; por otro, establece una prórroga temporal de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el principal foco de disputa entre ambos partidos.

La decisión de separar la financiación del DHS —que supervisa agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y la Guardia Costera— responde a las presiones de los demócratas, quienes buscan cambios urgentes en las tácticas migratorias del Gobierno tras dos muertes a manos de agentes federales en Minneapolis en lo que va del mes.

Presión por reformas migratorias

La resolución de continuidad para el DHS se extenderá hasta el 13 de febrero, un plazo más corto del que inicialmente proponía la Casa Blanca y que refleja la intención de los demócratas de mantener la presión para forzar reformas. Entre las demandas planteadas se incluyen la obligación de que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de realizar arrestos, reglas más claras de identificación durante los operativos, el uso obligatorio de cámaras corporales y la prohibición de pasamontañas que oculten el rostro de los agentes.

El desacuerdo quedó evidenciado horas antes del anuncio, cuando el Senado bloqueó una votación de procedimiento para avanzar con el paquete presupuestario completo. Todos los demócratas y un grupo de republicanos se opusieron como medida de presión para excluir la financiación del DHS del paquete principal.

“El mensaje es claro: no podemos seguir financiando sin condiciones a una agencia envuelta en tácticas que han generado indignación nacional”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien incluso pidió esta semana la destitución de la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Trump respalda el pacto

Desde su red social Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró estar trabajando “arduamente” para garantizar la operatividad estatal. “Los republicanos y los demócratas del Congreso se han unido para financiar la mayor parte del Gobierno hasta septiembre”, afirmó el mandatario, subrayando que un cierre prolongado es “lo único que puede frenar” el avance del país.

El paquete contempla la financiación de departamentos clave como Defensa, Salud y Servicios Humanos, Tesoro y el sistema judicial federal, lo que evitaría un impacto inmediato en la mayoría de las operaciones gubernamentales.

No obstante, al haber sido modificado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Representantes para una nueva votación, prevista para la próxima semana.

Estados Unidos ya vivió recientemente el cierre gubernamental más largo de su historia, que se extendió durante 43 días entre octubre y noviembre de 2025, afectando a cerca de 1.4 millones de empleados federales y provocando interrupciones en servicios esenciales.

Con este acuerdo, el Congreso gana tiempo y evita un nuevo escenario de parálisis, aunque deja abierta una batalla política clave sobre el futuro del DHS y el rumbo de la política migratoria de la administración Trump.

