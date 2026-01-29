El Senado bloquea proyecto de ley de financiación que evitaría un cierre de gobierno

Los demócratas del Senado y siete republicanos que optaron por secundarlos, bloquearon un paquete de financiación gubernamental mediante el cual se pretende un cierre del gobierno.

Aunque durante la mañana parecía prevalecer las condiciones para alcanzar un acuerdo, horas después, una moción para avanzar con el proyecto de ley fracasó por 45 votos a 55.

Los senadores conservadores que optaron por darle la espalda a su partido fueron: Rand Paul, Ted Budd, Ron Johnson, Mike Lee, Ashley Moody, Rick Scott y Tommy Tuberville.

El objetivo de quienes sufragaron en contra es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quede marginado de un paquete donde se incluye otros cinco proyectos de ley de financiación cuyo presupuesto sería destinado a controlar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los demócratas están condicionando su respaldo al paquete presupuestal planteado por el gobierno hasta que se garantice detener los operativos masivos implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias ciudades del país, esto con el objetivo de evitar más enfrentamientos con la ciudadanía como ha ocurrido en Minneapolis.

John Thune podría convocar a una nueva votación en el Senado durante la tarde-noche. (Crédito: J. Scott Applewhite)

En la lista de exigencias presentadas también figura exigir que los agentes federales que participan en los operativos de detención de inmigrantes carentes de estatus legar dejen de cubrirse el rostro y porten cámaras corporales.

Cabe señalar que los republicanos necesitan el apoyo de al menos siete demócratas en el Senado para evitar un cierre parcial, pero se sabe que también analizan un plan B para minimizar el daño generado en caso de no lograr su objetivo.

Sin embargo, John Thune, líder de la mayoría, se reservó el derecho de convocar a una nueva votación por la tarde-noche o bien para mañana.

Mientras tanto, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, advirtió que, en caso de ponerse de acuerdo, el fracaso debería acreditársele al republicano Thune.

“Déjenme decirles primero: si la financiación falla, es culpa del líder Thune. Es su responsabilidad”, enfatizó.

Hasta el momento, el Pentágono y los Departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Transporte y Vivienda, así como el de Desarrollo Urbano, serían las instituciones más perjudicadas en caso de no aprobarse un paquete de financiación gubernamental a más tardar el último minuto de este viernes.

