Ted Turner, empresario y filántropo que fundó CNN, muere a los 87 años

El empresario y fundador de la cadena CNN, Ted Turner, falleció este miércoles a los 87 años de edad, así lo reveló un comunicado de prensa lanzado por Turner Enterprises. De acuerdo con el anuncio, el visionario de los medios de comunicación estuvo rodeado por sus familiares hasta sus últimos momentos.

“Ted era un líder sumamente comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a confiar en su intuición y en su propio criterio”, declaró Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN, en un comunicado.

“Fue y siempre será el alma de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para reconocerlo a él y su impacto en nuestras vidas y en el mundo”, recalcó.

Pese a que la causa de su muerte no ha sido revelada, a principios de 2025, Ted Turner fue hospitalizado tras presentar un cuadro de neumonía del que se recuperó en un centro de rehabilitación.

Ted Turner: el origen de un visionario de los medios de comunicación

Originario de Ohio y apodado “The Mouth of the South” (La Boca del Sur) por su franqueza al comunicarse, Ted Turner logró construir un imperio mediático que puso a disposición del público la primera “superestación de cable”.

Gracias a su visión empresarial en el sector de la comunicación, el magnate convirtió el Turner Broadcasting System en un gigante, lanzando canales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

Los logros del empresario no acabaron allí. Uno de sus mayores movimientos se dio con la creación del primer canal de noticias de 24 horas en Estados Unidos, CNN, en 1980, con el que Ted transformó la manera de reportar historias sobre cultura y política.

En este sentido, las amplias contribuciones del magnate a las causas sociales lo convirtieron en un filántropo prolífico y ecologista que prefería autodenominarse “persona que hace el bien”.

Sus aportes en esta ámbito van desde una donación de mil millones de dólares a las Naciones Unidas y la cofundación de “La Iniciativa contra la Amenaza Nuclear“, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos civiles.

La batalla silenciosa de Ted Turner

Tras una vida llena de éxitos y altibajos, Ted Turner decidió publicar una autobiografía titulada “Llámame Ted” que se lanzó en 2008. Sería tan solo diez años más tarde cuando anunció haber sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy.

De acuerdo con el portal Alzheimers.gov, la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, la segunda más común tras el Alzheimer, causada por depósitos anormales de proteína alfa-sinucleína en el cerebro. Esta afecta el movimiento, el sueño y el comportamiento, caracterizándose por alucinaciones visuales, fluctuaciones en la atención y parkinsonismo.

“Es un caso leve de lo que se conoce como Alzheimer. Es similar, pero ni de lejos tan grave. El Alzheimer es mortal”, declaró el empresario en una entrevista concedida al periodista Ted Koppel en 2018 desde su rancho en Montana.

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