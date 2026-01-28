Alcalde de Minneapolis le advierte al zar fronterizo que no hará cumplir las leyes de inmigración

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, le anticipó al zar fronterizo Tom Homan que no hará cumplir las leyes federales de inmigración en la ciudad, la cual asegura continuará siendo un santuario abierto a continuar recibiendo extranjeros carentes de estatus legal.

Después de que un agente federal mató a un civil durante el fin de semana en Minneapolis, se incrementaron las protestas ciudadanas en contra de la presencia de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Asimismo, la presión de los demócratas hacia el gobierno de Washington provocó una ola de críticas exigiendo la renuncia de Kris Noem como responsable del DHS.

Frente al escenario adverso, Donald Trump decidió respaldar a la funcionaria y sacar de Minnesota a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza (USBP).

En su lugar se envió al zar fronterizo Tom Homan con el objetivo de calmar los ánimos de la ciudadanía mediante establecimiento de un dialogo con Tom Walz, gobernador de Minnesota, y con Jacob Frey, alcalde de Minneapolis.

Tom Homan pretende convencer a los funcionarios de Minnesota de aplicar las leyes federales de inmigración, lo cual se vislumbra complejo. (Crédito: Eric Gay / AP)

Sin embargo, con este último parece no haberse logrado un gran avance, pues a través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el demócrata de 44 años se rehusó a modificar las políticas de ciudad santuario que imperan en Minneapolis a cambio de la salida de las autoridades federales de inmigración.

“Compartí con el Sr. Homan los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis y las comunidades aledañas, así como la presión que ha ejercido sobre nuestros agentes de policía locales. También dejé en claro que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración, y que seguiremos enfocados en mantener seguros a nuestros vecinos y calles”, escribió.

Pese al rechazo exhibido hacia los operativos de detención de inmigrantes considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía, Donald Trump y varios de los funcionarios que secundan su estrategia para contener la inmigración, han dejado en claro que no cesarán los operativos de agentes federales en el país hasta concretar la mayor deportación de extranjeros carentes de documentos que avalen su estancia en Estados Unidos.

