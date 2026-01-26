Bill Clinton rechaza las “horribles” escenas de Minneapolis y acusa a Trump de mentir tras tiroteos mortales

Las recientes acciones de agentes federales de inmigración en Minneapolis han desatado una ola de críticas y preocupación a nivel nacional, especialmente tras la muerte a tiros de dos residentes de la ciudad, el último Alex Pretti, un enfermero de 37 años, quien fue baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza.

El expresidente Bill Clinton calificó los hechos como “horribles escenas” que, dijo, jamás pensó que ocurrirían en Estados Unidos, y advirtió sobre las consecuencias que estos operativos podrían tener para la democracia del país.

El exmandatario se pronunció en redes sociales, uniéndose a las críticas del expresidente Barack Obama. En su mensaje, Clinton acusó directamente a la administración de Donald Trump de mentirle al pueblo estadounidense sobre la actuación de los agentes federales involucrados en los tiroteos en Minneapolis.

Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd — Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026

Clinton denunció que agentes federales enmascarados han detenido a personas, incluidos niños, en sus hogares, lugares de trabajo y en la vía pública. También señaló que manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar las acciones policiales fueron arrestados, golpeados y expuestos a gases lacrimógenos. “Lo más grave”, añadió, es que en los casos de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, estas operaciones terminaron con personas muertas a tiros.

“Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado”, afirmó el exmandatario demócrata, quien también criticó duramente la respuesta oficial tras los hechos.

Según Clinton, las autoridades federales han intentado desacreditar las imágenes y testimonios difundidos públicamente, al tiempo que han impulsado tácticas “cada vez más agresivas y antagónicas”, incluyendo el bloqueo de investigaciones por parte de autoridades locales.

Pese a ello, la administración Trump ha reiterado que los agentes actuaron conforme a los protocolos. Durante el fin de semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Pretti “intentó obstaculizar un operativo policial” y que “atacó a los agentes”. No obstante, videos del incidente y declaraciones juradas difundidas posteriormente parecen contradecir esa versión.

Más allá del caso específico, Clinton hizo un llamado amplio a la ciudadanía. En su mensaje, instó a los estadounidenses a no renunciar a sus libertades fundamentales y a ver este momento como un punto de inflexión histórico. “A lo largo de la vida solo enfrentamos unos pocos momentos en los que nuestras decisiones moldean la historia de los años venideros. Este es uno de ellos”, escribió.

“Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que nunca las recuperemos”, sentenció.

Sigue leyendo: