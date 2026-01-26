Operativos de ICE en Minnesota reducen hasta 50% asistencia de niños a la escuela

Los operativos migratorios en Minnesota han reducido drásticamente la asistencia de niños a la escuela, reconoció Joey Cienian, director ejecutivo de la Asociación de Escuelas Charter de Minnesota.

El miedo entre las familias se recrudeció tras la detención del niño de cinco años detenido por agentes de de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con su padre en el área de Minneapolis a principios de la semana pasada.

La operación del ICE que llevó a Liam Adrian Conejo Ramos y a su padre a ser detenidos por el gobierno, captada en videos y fotos que se han vuelto virales, atrajeron la atención nacional.

En Minnesota, indicó Cienian, ha bajado hasta en un 50% la asistencia de niños a escuelas, debido a las operaciones de ICE junto a la Patrulla Fronteriza.

“En las últimas tres semanas, hemos escuchado directamente a más de 100 líderes escolares de Minnesota, y lo que nos describen no es un caso aislado. Es un problema sistémico en las escuelas. La enseñanza y el aprendizaje se han visto muy afectados por el miedo constante y la crisis de salud mental, el colapso escolar, la inestabilidad del personal y la necesidad de que las escuelas se pongan en modo de respuesta de emergencia”, dijo a este diario vía telefónica.

Agregó que los líderes escolares reportan la circulación de autos de autoridades migratorias y de agentes cerca de escuelas, revisando a las personas desde lejos con binoculares y en vehículos sin identificación.

“[Reportan] agentes siguiendo, deteniendo y bloqueando autobuses. Agentes esperando a niños en las paradas de autobús. Agentes deteniendo al personal camino al trabajo, menores sin sus padres y llevándolos a centros de detención”, lamentó.

Por ejemplo, hace dos días, una escuela me informó que dos jóvenes de 16 años con documentación, que regresaban a casa de la escuela, fueron detenidos y llevados al centro de detención del edificio federal Whipple.

Reportó casos de niños que son interrogados cuando ingresan a centros de educación infantil, sin que autoridades escolares puedan evitarlo.

“Los directores escolares nos dicen que, debido a todo esto, las condiciones de aprendizaje se están volviendo inestables, fragmentadas y cada vez más insostenibles”, agregó Cienian.

Esto ha impactado a inmigrantes legales y a ciudadanos estadounidenses por igual, agregó Cienian, sobre todo si las familias no son blancas.

“Familias con documentación completa nos dicen que tienen miedo de salir de sus apartamentos y que mantienen a los niños en casa, porque se observan arrestos basados ​​en acentos y discriminación racial”, agregó. “Casi todos los colegios con los que hablamos describen impactos significativos en su asistencia. Algunos colegios nos informan de disminuciones de asistencia de hasta el 40 o 50%, con niños que no asisten a clase”.

Impacto en el personal escolar

Cienian señaló que aunque el personal de las escuelas busca implementar protocolos de ayuda, la forma en que se realizan las operaciones migratorias, que han derivado en las muertes de Renee Good y Alex Pretti, han vuelto más compleja o casi imposible la planificación.

“No hay tiempo suficiente para la planificación, ni paga extra ni ningún tipo de apoyo debido a la crisis”, expuso el experto. “Además, el cambio al aprendizaje en línea está afectando la participación de los estudiantes en su aprendizaje. Ya hemos visto desafíos con esto durante la pandemia. Incluso con apoyo adicional, escuchamos de escuelas que trabajan. La tasa de finalización de estudios es baja y se están dando cuenta de que están perdiendo los esfuerzos de recuperación debido a la pérdida de aprendizaje que han visto desde la pandemia”.

Este diario ha reportado que las escuelas reconocen el impacto negativo en los niños por los operativos migratorios, incluyendo depresión.

“La moral está decayendo. Los niños están enojados y confundidos”, expuso Cienian, quien agregó que los viajes estudiantiles están cancelados, desatando el enojo de estudiantes.

“En sus instalaciones escolares, tienen que reestructurar completamente su jornada escolar en cuanto a seguridad, llegada, salida y transporte”, reconoció. “Ahora todo gira en torno a la seguridad”.

Cienian reconoció que los efectos en niños por los operativos migratorios cerca o en escuelas son difíciles de estimar por completo, pero advirtió que habrá consecuencias.

“Este trauma es profundo y necesita parar, y nuestras escuelas van a aparecer y continuar brindando apoyo y trabajando con los niños donde están y lo necesitan y va a ser un desafío enorme, porque estos jóvenes están muy afectados”, acotó.

