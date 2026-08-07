Conductores pueden recibir una multa de $1,000 por cometer este error frente a un autobús escolar

Con el regreso a clases y los autobuses escolares nuevamente circulando por las calles, los conductores deben prestar especial atención a las luces y señales de estos vehículos. En Georgia, ignorar un autobús escolar detenido puede convertirse en una infracción especialmente costosa.

La llamada Addy’s Law endureció las sanciones para quienes pasan ilegalmente un autobús escolar cuando tiene activadas sus señales visuales. Una condena puede implicar una multa mínima de $1,000, hasta 12 meses de cárcel o ambas penas, según establece la legislación estatal.

Además, el Departamento de Servicios al Conductor de Georgia (DDS) establece seis puntos en el historial de manejo por una condena por no detenerse ante un autobús escolar. Se trata de la cantidad máxima de puntos asignada a una sola infracción dentro del sistema estatal.

Cuándo es obligatorio detenerse ante un autobús escolar

La regla general en Georgia es sencilla: cuando un autobús escolar está detenido y tiene activadas las luces correspondientes para recoger o dejar estudiantes, los vehículos que se aproximan desde cualquiera de las dos direcciones deben detenerse antes de llegar al autobús. El conductor no puede volver a avanzar hasta que el autobús reanude la marcha o deje de utilizar sus señales visuales.

El DDS recuerda además que las luces rojas o ámbar del autobús sirven como advertencia anticipada. Una vez detenido, el automovilista debe permanecer así hasta que los pasajeros hayan despejado la carretera y el autobús desactive sus señales o vuelva a moverse.

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La excepción que muchos conductores confunden

No siempre los vehículos que circulan en sentido contrario tienen que detenerse. La excepción se aplica cuando las dos calzadas están realmente separadas por un cantero de césped, una zona sin pavimentar o una barrera física. En ese caso, los conductores que viajan por la calzada opuesta no están obligados a parar ante el autobús escolar.

Esto es importante porque una carretera con varios carriles o con un carril central para girar no necesariamente constituye una vía dividida a los efectos de esta regla.

Los vehículos que circulan detrás del autobús o en su misma calzada sí deben detenerse.

Qué es Addy’s Law y por qué se aprobó

La norma lleva el nombre de Adalynn “Addy” Pierce, una niña de 8 años que murió en 2024 después de ser atropellada mientras cruzaba una carretera para abordar su autobús escolar.

La Legislatura de Georgia aprobó posteriormente la HB 409, conocida oficialmente como Addy’s Law, y la norma entró en vigor el 1 de julio de 2024.

Además de aumentar las sanciones contra los conductores, la legislación estableció que los sistemas escolares públicos deben considerar rutas que eviten que los alumnos tengan que atravesar carreteras con límites de velocidad de 40 mph o más para subir al autobús.

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Multa de $1,000 también si la infracción queda grabada

La legislación contempla además las infracciones detectadas mediante cámaras instaladas en los autobuses escolares. Si las imágenes muestran que un vehículo pasó ilegalmente un autobús detenido, el propietario puede recibir una sanción civil de $1,000.

Aquí existe una diferencia importante: una sanción exclusivamente civil captada por cámara no se considera una infracción de tránsito en movimiento y no genera puntos en la licencia. Tampoco constituye por sí misma una condena penal.

Sin embargo, si el propietario recibe una segunda o posterior sanción de este tipo dentro de la misma jurisdicción, la agencia policial debe enviar una notificación a su compañía de seguros.

Es diferente del caso en que el conductor recibe una citación de tránsito y posteriormente es condenado: allí sí pueden aplicarse los seis puntos establecidos por el DDS.

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Por qué vuelve la advertencia ahora

Aunque Addy’s Law lleva más de dos años vigente, la advertencia cobra nueva relevancia en agosto con el regreso de los estudiantes a las escuelas y el aumento de autobuses escolares en circulación.

Conductores de Georgia vuelven así a enfrentarse a una de las sanciones más severas relacionadas con los autobuses escolares: no respetar una parada puede significar $1,000 o más, puntos en la licencia y, en determinados casos, incluso una pena de cárcel.

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