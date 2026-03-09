Niña de 12 años muere tras pelea con otra estudiante al bajar del autobús escolar en Georgia

Una niña de 12 años murió horas después de verse involucrada en una pelea con otra estudiante al descender de un autobús escolar en Villa Rica, Georgia, en las afueras de Atlanta.

La menor fue identificada como Jada West, quien sufrió una lesión cerebral tras el enfrentamiento ocurrido el jueves por la tarde, según reportes citados por medios locales.

Las autoridades confirmaron que ambas niñas eran estudiantes de Mason Creek Middle School.

Video muestra discusión antes de la pelea

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento previo al enfrentamiento entre las dos menores, quienes discutían tras haber sido expulsadas del autobús escolar alrededor de las 5:00 p. m.

En el video se escucha a una persona comentar que una de las estudiantes había provocado que varios jóvenes fueran bajados del vehículo.

Durante el intercambio verbal, West aseguró que ni siquiera conocía a la otra niña.

Poco después, ambas comenzaron a golpearse en plena calle hasta que cayeron al suelo. En la grabación se escucha un fuerte golpe cuando impactaron contra el pavimento, lo que generó gritos de alarma entre quienes observaban.

La menor caminó tras la pelea, pero colapsó después

Tras el altercado, amigos ayudaron a West a ponerse de pie y la menor logró alejarse de la escena.

Sin embargo, horas más tarde su condición empeoró y fue trasladada de urgencia a un hospital después de que su corazón se detuviera mientras se dirigía a su casa.

La menor finalmente murió como consecuencia de la lesión cerebral.

El caso es investigado por el Departamento de Policía de Villa Rica en colaboración con la Oficina del Fiscal del Condado de Douglas.

Hasta el momento no se han presentado cargos, informaron las autoridades.

Familiares de la menor aseguran que las niñas no se conocían previamente. La tía de West, De’Quala McClendon, afirmó que la discusión comenzó en la escuela y continuó en el autobús.

Comunidad escolar lamenta la muerte de la estudiante

El Sistema Escolar del Condado de Douglas expresó su tristeza por la muerte de la estudiante y envió condolencias a la familia.

Las autoridades escolares aclararon que la pelea no ocurrió en propiedad escolar ni durante el horario de clases, por lo que el caso está bajo jurisdicción policial.

La institución informó además que psicólogos y consejeros estarán disponibles para apoyar a estudiantes y personal en Mason Creek Middle School.

Familiares y amigos han rendido homenaje a West en redes sociales, recordándola como una niña alegre y querida.

Una amiga escribió que la menor se había convertido rápidamente en una persona importante en su vida y pidió justicia por su muerte.

“Di su nombre. Habla en voz alta. Justicia para Jada West”, escribió.

