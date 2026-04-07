Distrito escolar de Los Ángeles enfrenta riesgo de huelga histórica

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está en riesgo de que estalle la próxima semana una histórica huelga de sus trabajadores.

Los empleados de las escuelas del LAUSD están a una semana de un paro laboral histórico, en el que participarían tres importantes sindicatos que representan no solo a los maestros, sino también a la mayoría del personal no docente y administrativo, incluidos directores y subdirectores.

La huelga está programada de forma provisional para estallar el 14 de abril de 2026.

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De ocurrir el paro, sería imposible mantener abiertos todos los campus del segundo distrito escolar más grande del país, incluso si uno de los sindicatos decide no irse a la huelga, de acuerdo con funcionarios del distrito escolar.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles atiende a más de 500,000 estudiantes en las escuelas bajo su supervisión.

Además de la cancelación de las actividades docentes, también se reducirían los servicios de autobús, así como la suspensión de los programas de alimentación, de los que depende un gran número de familias de bajos ingresos.

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Los trabajadores del LAUSD exigen un aumento salarial del 17%, así como clases con menos alumnos y mayor apoyo para los orientadores y los estudiantes.

Los maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ganan más que el promedio nacional; sin embargo, aseguran que no es suficiente para afrontar el costo de la vida en Los Ángeles.

Funcionarios del LAUSD continúan en negociaciones con los representantes de los sindicatos.

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La mañana de este martes, fue cancelada una conferencia de prensa convocada por el sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA), programada para las 9:00 a.m., después de informes de una nueva sesión de pláticas entre los líderes sindicales y el LAUSD.

A una semana del posible paro laboral, los funcionarios del distrito escolar recomendaron a los padres que se preparen para la suspensión de clases y la reducción de los servicios escolares.

La situación ocasiona una inquietud entre los padres debido a la posible huelga en las escuelas del distrito escolar de Los Ángeles.

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“¿Qué voy a hacer? Entrar en pánico“, expresó Jimmy Pennington, cuyos hijos asisten a una escuela del LAUSD, en una entrevista con la cadena KTLA.

“Intentaré encontrar algo para que los niños se entretengan todo el día mientras trabajo, lo cual será una pesadilla imposible que agotará mis recursos y me hará la vida imposible”, agregó el padre de familia.

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