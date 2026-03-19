Sindicato de maestros de Los Ángeles anuncian huelga para el 14 de abril

El sindicato de los maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) anunció este miércoles que estallará una huelga el 14 de abril de 2026 en caso de que no se llegue a un nuevo acuerdo contractual con el distrito.

La advertencia se anunció durante una manifestación que se llevó a cabo en Grand Park, en el centro de Los Ángeles, con la asistencia del sindicato United Teachers Los Ángeles (UTLA), Service Employees International Union (SEIU) Local 99 y Associated Administrators of Los Angeles.

El sindicato UTLA mencionó que el paro laboral se podría evitar en caso de que se alcanzara un acuerdo en las negociaciones contractuales.

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Funcionarios del sindicato dijeron que los trabajadores exigen aumentos salariales con el argumento de que se han aplicado incrementos del 17% en dos años, pero los docentes no reciben un salario para vivir dignamente en Los Ángeles.

Además, el gremio de maestros también exige que no haya despidos y que se aumenten tanto las horas de trabajo como el personal de los servicios estudiantiles.

Los docentes piden aumento en sus salarios para vivir dignamente. Crédito: CHRIS TORRES | EFE

El sindicato también pide que se tomen medidas de protección contra la subcontratación y la inteligencia artificial, que podrían reemplazar a los educadores, que se reduzca el tamaño de las clases, más personal de salud mental, educación especial y consejeros, y ampliar programas de educación física y arte.

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Funcionarios del LAUSD emitieron este miércoles un comunicado para informar que están participando activamente en las negociaciones con sus socios laborales.

“(El LAUSD) mantiene su compromiso de alcanzar acuerdos que equilibren las necesidades de los estudiantes, las familias y el personal, al tiempo que garantizan la estabilidad fiscal a largo plazo”, dijo el distrito escolar en su comunicado.

Los representantes del LAUSD ofrecen un aumento salarial aproximado del 8% más una bonificación. También propone reducir el tamaño de las clases, pero advirtieron que el costo de un acuerdo mayor podría afectar su presupuesto a largo plazo.

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Los profesores representados por UTLA han estado trabajando sin contrato desde el año pasado, cuando venció el convenio de contrato más reciente con el LAUSD.

Hace menos de tres años se logró ese acuerdo, pero los más de 30,000 agremiados del sindicato aseguraron que no es suficiente.

“Nuestros alumnos merecen recibir una educación de calidad en su escuela pública local, y por eso estamos luchando aquí”, declaró en una entrevista con la cadena ABC una de las maestras que asistieron a la manifestación en el centro de la ciudad.

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A finales de enero, los 37,000 docentes representados por el sindicato UTLA votaron a favor de estallar una huelga en caso de no alcanzar un acuerdo contractual.

La última ocasión que los profesores afiliados al sindicato UTLA tuvieron un paro laboral fue en 2019.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su deseo de que no se registre una huelga de maestros en la ciudad.

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“Quiero que se llegue a una solución y que ambas partes lleguen a un acuerdo”, declaró la alcaldesa Bass.

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