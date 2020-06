El sindicato de profesores está a favor de eliminar el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles

El pasado lunes líderes del sindicato de Profesores Unidos de Los Ángeles (UTLA), manifestaron su apoyo a una propuesta que busca eliminar Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles.

La operación del Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles tiene un presupuesto de $70 millones anuales y con un aproximado de 400 oficiales que prestan servicio en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

El sindicato UTLA representa a más de 33,000 profesores, enfermeras y consejeros que trabajan en el LAUSD.

UTLA Board motion calls for school police funds to be redirected to Community Schools, especially in schools w/higher numbers of Black students, and to psychiatric social workers, counselors, & other supports. House of Reps votes on policy later this monthhttps://t.co/79jSwPzHjQ

— United Teachers Los Angeles (@UTLAnow) June 9, 2020