37,000 maestros de Los Ángeles se preparan para posible paro laboral

Con el 94% de los votos, cerca de 37,000 miembros del sindicato Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) dieron la autorización a los líderes para convocar a una huelga en caso de que no avancen las negociaciones contractuales con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

El resultado de la votación, que se llevó a cabo entre el 27 y el 29 de enero, fue anunciado la mañana de este sábado.

La postura de los profesores miembros de UTLA no significa que comience una huelga de forma inmediata, pero sí marca un punto de presión en un conflicto que se ha prolongado durante un año.

El sindicato UTLA representa a 37,000 miembros del sector escolar en Los Ángeles, que incluyen profesores, psicólogos escolares, consejeros y enfermeras.

Desde febrero de 2025 comenzaron las negociaciones contractuales entre los líderes del sindicato UTLA y los funcionarios del distrito escolar de Los Ángeles.

Tras más de una docena de reuniones, el 28 de enero un mediador del estado finalizó el proceso de mediación entre el sindicato y el distrito escolar sin que se alcanzara un acuerdo, por lo que el caso pasó a la etapa de investigación de hechos, de acuerdo con la ley laboral de California.

El sindicato UTLA exige un aumento salarial, grupos escolares reducidos, incremento de personal de apoyo y mejoras en las condiciones laborales.

De acuerdo con LAUSD, las propuestas del sindicato de profesores superan los $1,300 millones de dólares anuales, con una proyección de $4,000 millones de dólares en tres años, lo que podría ocasionar déficits presupuestarios y posibles despidos.

UTLA rechazó en diciembre pasado una oferta del LAUSD de aumento salarial del 2% + 2%, que calificó de insuficiente ante reservas distritales superiores a $5,000 millones de dólares.

La fase de investigación de hechos puede prolongarse durante varias semanas o meses antes de que el sindicato pueda convocar formalmente a una huelga.

De forma paralela, el sindicato SEIU Local 99, que representa a 30,000 trabajadores de apoyo, como conductores, asistentes de profesores y personal de cafetería, comienza este lunes 2 de febrero con su propia votación para autorizar una huelga.

En 2023, los dos sindicatos, UTLA y SEIU Local 99, llevaron a cabo un paro laboral conjunto que cerró las escuelas durante tres días.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, reconoció el voto sindical y reiteró el compromiso que tiene el distrito con acuerdos contractuales dentro de parámetros financieros.

LAUSD dijo que sus propuestas contractuales consideran declives en ingresos y fondos estatales no garantizados.

En caso de una huelga, el distrito escolar tiene elaborados planes de contingencia para las familias, poniendo énfasis en que las escuelas constituyen el lugar de mayor seguridad para los estudiantes.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el segundo más grande del país, con más de 500,000 estudiantes.

A pesar de que no enfrentan un paro de profesores de forma inmediata, una huelga eventual afectaría el calendario escolar, el acceso a alimentación y servicios de cuidado para familias trabajadoras.

Durante la huelga de 2023, la asistencia de estudiantes cayó al 80%, mientras que organizaciones de padres han expresado su preocupación por las interrupciones acumuladas en el aprendizaje posterior a la pandemia de COVID.

UTLA dijo que las demandas sindicales beneficiarían a los estudiantes a largo plazo mediante grupos más pequeños, con más recursos de apoyo emocional y retención de educadores calificados.

