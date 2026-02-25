FBI registra oficinas del distrito escolar de Los Ángeles y casa del superintendente Carvalho

Agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y en el domicilio del superintendente Alberto Carvalho, confirmaron este miércoles las autoridades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que los agentes federales llevaron a cabo un registro en la oficina de Carvalho, ubicada en el piso 24 del edificio del LAUSD, en el centro de Los Ángeles, así como en la residencia del superintendente, en San Pedro.

Los Angeles Unified Statement pic.twitter.com/Zaci7NO4Wx — Los Angeles Unified (@LASchools) February 25, 2026

El FBI dijo que los agentes estaban cumpliendo con una orden judicial autorizada, mientras que la declaración jurada que respaldaba la orden había sido sellada por el tribunal, sin que se pudiese divulgar información adicional.

Sigue leyendo: Los Ángeles: LAUSD pide $250 millones para enfrentar costos de denuncias de abuso

Por el momento, las autoridades no han informado sobre qué motivó que se llevaran a cabo las órdenes de allanamiento, sin que estuviera claro si el superintendente del LAUSD había sido acusado de alguna irregularidad.

No se sabía si los agentes federales habían recuperado alguna prueba o evidencia en la sede del LAUSD o en el domicilio de Carvalho.

Los empleados del distrito escolar de Los Ángeles abandonaron las oficinas administrativas en el momento en que llegaron los agentes del FBI.

Sigue leyendo: Más de 600 empleados de LAUSD podrían perder sus trabajos

Funcionarios del LAUSD no habían publicado una declaración formal sobre el registro de sus instalaciones por parte de los agentes del FBI, sin que se conozca cuál es el foco específico de la investigación federal.

Debido a que las declaraciones juradas que respaldan las órdenes de allanamiento están selladas por un juez, el FBI se negó a proporcionar información sobre qué evidencias buscaban o si la investigación se enfocaba particularmente en Carvalho o en operaciones más amplias del distrito.

La residencia del superintendente Carvalho también fue registrada por el FBI. Crédito: William Liang | AP

Se desconoce si las autoridades federales tienen planes de llevar a cabo investigaciones en otros lugares o si tienen órdenes de arresto relacionadas con el caso.

Sigue leyendo: Profesor de Los Ángeles despedido por abrir la puerta a estudiantes durante manifestación contra ICE

Desde febrero de 2022, Alberto Carvalho encabeza el LAUSD, el segundo distrito escolar más grande del país, y fue reelegido por unanimidad en septiembre del año pasado por la Junta de Educación.

Antes de tomar la responsabilidad del distrito escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho fue superintendente en el condado de Miami-Dade durante 14 años.

El año pasado, el exsuperintendente Austin Beutner y un grupo de estudiantes presentaron una demanda contra el LAUSD y Carvalho por una presunta malversación de $76.7 millones de dólares en fondos de la Proposición 28.

Sigue leyendo: Estudiantes de Los Ángeles se manifiestan contra ICE

La demanda alega que el LAUSD violó la ley de 2022 al utilizar el dinero dedicado a las artes y la música para reemplazar los presupuestos existentes en lugar de expandir los programas y al no cumplir con el mandato de contratación del 80% para el nuevo personal.

Ante la denuncia, el distrito escolar de Los Ángeles sostuvo que se han seguido estrictamente las pautas de implementación estatal.

La semana pasada, el gobierno de Trump se sumó a una demanda que alega que el LAUSD discrimina a los estudiantes blancos bajo su política de desegregación de décadas de antigüedad.

Sigue leyendo: 37,000 maestros de Los Ángeles se preparan para posible paro laboral

La demanda federal por derechos civiles, presentada por la Fundación Proyecto 1776, un grupo conservador con sede en Montana, sostiene que las políticas supuestamente raciales y discriminatorias del distrito desfavorecen a ciertos estudiantes en función de la composición racial de sus escuelas.

En la demanda, se alega el uso, por parte del LAUSD, de clasificaciones basadas en la raza para etiquetar a las escuelas como “PHBAO” (predominantemente hispanas, negras, asiáticas y otras no anglosajonas) y asigna beneficios en consecuencia.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles brinda atención a más de 500,000 estudiantes en docenas de comunidades del condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Temor a las redadas impacta en el regreso a clases en Los Ángeles

· Efectos de redadas de ICE en desempeño académico de estudiantes de Los Ángeles

· Distrito escolar de Los Ángeles reporta caída en matrícula tras redadas de ICE