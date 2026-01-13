Temor a las redadas impacta en el regreso a clases en Los Ángeles

Con el inicio del segundo semestre del ciclo escolar, algunos estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se mantienen alejados de las aulas ante el temor de los operativos de las agencias federales de inmigración.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, reconoció la ausencia en clases de un número de estudiantes por la preocupación de ser detenidos en una redada de aplicación de las leyes de inmigración.

At @LASchools, the safety, dignity, and well-being of every student and family remain our highest priorities.



In times of uncertainty – especially during periods of heightened immigration enforcement activity – it is more important than ever that families have accurate… pic.twitter.com/kDKlz2Obj3 — Los Angeles Unified (@LASchools) January 13, 2026

“Durante el primer semestre, vimos en toda nuestra comunidad, con un profundo impacto en nuestras escuelas, redadas de inmigración que han creado miedo en todos los vecindarios“, expresó Carvalho, este lunes, día en que inició el segundo semestre del ciclo escolar.

El LAUSD reiteró a los padres que las escuelas son espacios protegidos, lo que significa que no se permitirá que agentes federales ingresen a los campus o tomen cualquier tipo de acción contra un estudiante, padre o trabajador, sin una orden judicial firmada.

El superintendente del distrito escolar de Los Ángeles declaró que, si bien la asistencia de los estudiantes ha disminuido, el temor entre la comunidad inmigrante se ha incrementado.

“Rechazamos y repudiamos el clima de miedo. No tiene cabida en nuestra comunidad ni en las calles de nuestra nación“, expresó Carvalho.

Como parte de su labor, el distrito escolar dijo que sus trabajadores recibieron capacitación especializada para conocer sus derechos, así como para reducir la tensión ante posibles escenarios.

El LAUSD dijo que las escuelas son frecuentemente el lugar donde sus estudiantes reciben no solo su educación, sino también la mayor parte de sus comidas.

“La asistencia importa. Llegar puntualmente todos los días marca una gran diferencia. Esperamos tener un excelente segundo semestre y terminar el año escolar con fuerza”, expresó la superintendente adjunta de instrucción del LAUSD, Karla Estrada.

