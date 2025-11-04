Maestros de Los Ángeles exigen justicia para estudiante detenido por ICE desde agosto

Con el grito de “¡Educación y no deportación!”, un grupo de maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) exigió este lunes la liberación de un estudiante de preparatoria que desde agosto está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años y estudiante de último año del Reseda High School, se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto desde que fue detenido el 8 de agosto mientras paseaba a su perro cerca del apartamento de su familia en Van Nuys.

La maestra Lizette Becerra dijo a la cadena KTLA que acudió al centro de detención de Adelanto para visitar a Guerrero Cruz y mencionó que el estudiante está teniendo dificultades mientras está bajo custodia de las autoridades federales de inmigración.

“Lo tratan como a un prisionero, no puede ir a ningún lado, no puede hacer nada. Quiere salir“, expresó la profesora.

Becerra mencionó que el grupo de profesores se reunió para manifestar su apoyo al estudiante de último año de preparatoria.

“Estamos aquí porque él sigue allí. No ha sido liberado“, dijo la maestra.

Según del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Guerrero Cruz, originario de Chile, permaneció en el país más de dos años después de que expirara su visa, por lo que no tiene documentación migratoria que le permita permanecer legalmente en el país.

Funcionarios federales de inmigración dijeron que el estudiante de preparatoria permanecerá bajo custodia en espera de su deportación.

El líder comunitario Ron Góchez declaró que las autoridades federales deberían permitir al estudiante de 18 años asistir a la escuela y permanecer con su familia.

Miembros de la comunidad en el área de Van Nuys también se expresaron a favor de que el joven estudiante sea liberado por ICE.

El 8 de agosto, una vecina, identificada únicamente como Valerie T., presenció el arresto de Guerrero Cruz por los agentes federales de inmigración. Desde entonces, lo visita en el centro de detención de Adelanto.

“Quiero que termine su último año de preparatoria y que lo disfrute como cualquier otro chico de 18 años, y que se reúna con su familia. Los echa de menos y ellos lo echan mucho de menos también”, expresó.

Valerie dijo que es muy triste lo que le está pasando al estudiante de preparatoria, que vive una experiencia traumática y que lo marcará para siempre.

“Es traumático para su familia, para nuestro vecindario, para nuestra calle, para todos los que lo presenciaron, para toda la comunidad”, añadió Valerie.

Se creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas para el pago de los gastos legales y los servicios de inmigración para Guerrero Cruz, así como para ayudarle a rehacer su vida en caso de que sea deportado.

