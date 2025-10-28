Inmigrante que denunció a un contratista de ICE de acoso sexual es deportada 

El caso de Silvia Reyna Mendoza, madre de ocho hijos y residente desde hace casi cuatro décadas en Sacramento (California), ha encendido las alarmas en Estados Unidos. La mujer fue deportada a México pocos días después de denunciar a un contratista de ICE (Immigration and Customs Enforcement) por presunto acoso sexual, en medio de un proceso judicial que incluía una orden de suspensión temporal de deportación.

De acuerdo con Newsweek y KCRA 3, Reyna Mendoza formaba parte del programa de supervisión de BI Incorporated, una empresa privada contratada por ICE para el control y monitoreo de inmigrantes mediante dispositivos electrónicos. Su familia sostiene que uno de los empleados de BI la acosó durante meses, enviándole mensajes y videos de carácter sexual, e incluso intentó coaccionarla con frases insinuantes a cambio de favores.

De la denuncia a la deportación

La denuncia de Reyna Mendoza fue presentada en noviembre de 2024 y señalaba directamente a dos empleados de BI Incorporated. Según The Sacramento Bee, el agresor, quien tenía acceso a su número de teléfono móvil, le habría enviado fotografías y videos explícitos, incluidas imágenes de sí mismo desnudo.

Tras reportar el caso a sus supervisores y a ICE, su familia asegura que no se abrió ninguna investigación interna inmediata y que se intentaron eliminar las pruebas.

Pese a contar con una orden judicial de aplazamiento de emergencia emitida el mismo día de su detención, la deportación se ejecutó horas antes de que el fallo llegara al centro de detención, según ABC7 Los Angeles. Silvia fue trasladada a Tijuana sin previo aviso, separada de sus hijos y sin acceso a sus pertenencias personales.

BI Incorporated respondió a las acusaciones con un comunicado enviado a Newsweek, en el que afirmó mantener “una política de tolerancia cero” y aseguró que se realizan investigaciones “exhaustivas” ante cualquier denuncia. Sin embargo, la compañía no ha especificado si el empleado señalado continúa vinculado a su plantilla.

Una demanda en curso y acusaciones de encubrimiento

La familia de Reyna Mendoza presentó una demanda civil contra BI Incorporated y dos de sus trabajadores, alegando represalias por parte de la empresa tras la denuncia. El abogado de la víctima, Israel Ramírez, declaró a KCRA 3que los acusados “han intentado encubrir los hechos desde el inicio” y pidió una investigación a fondo tanto a nivel federal como local.

El Departamento de Policía de Sacramento confirmó a The Sacramento Bee que mantiene abierta una investigación por acoso sexual. “Es muy difícil cuando denuncias algo tan grave y las autoridades lo descartan. ¿A quién puedes acudir entonces?”, lamentó el hijo de Silvia, Francisco Govea, en declaraciones al medio californiano.

Desde su deportación, la familia de Silvia permanece en Sacramento buscando apoyo legal para revertir el proceso. Su caso se ha convertido en un símbolo del desamparo institucional que enfrentan mujeres migrantes en Estados Unidos cuando denuncian abusos dentro del sistema de control migratorio.