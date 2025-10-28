Hispano herido por disparo en arresto de ICE comparece ante corte federal de Los Ángeles

Un inmigrante hispano que terminó herido de bala la semana pasada durante un arresto por agentes federales compareció este lunes en la corte federal de Los Ángeles.

Carlitos Ricardo Parias, conocido como Richard L.A. en la red social TikTok, acudió a la corte para una audiencia preliminar en la que escuchó los cargos que enfrenta después de ser acusado de intentar embestir a los agentes federales con su automóvil.

Fue una sesión preliminar en la corte federal durante la cual se le asignó una abogada para defenderlo de los cargos de los que se le acusa, y en la que estuvo presente su hijo Ulises, a quien no veía desde el 21 de octubre, cuando ocurrió el incidente, en el sur de Los Ángeles.

Parias se presentó en la corte con el brazo izquierdo vendado tras el balazo que recibió cuando un agente del Departamento de los U.S. Marshals le disparó durante un operativo para arrestarlo por estar indocumentado en el país.

El hispano no estaba armado en el momento en que ocurrió el operativo, y de acuerdo con los documentos oficiales, Parias impactó su automóvil contra dos de los vehículos de los agentes que lo habían acorralado en su intento por escapar.

Durante el enfrentamiento, un agente estrelló la ventana del lado del conductor del automóvil de Parias, momento en el que un oficial disparó y lesionó a Parias en el codo, mientras que otro agente fue herido en la mano por un balazo de rebote.

“El inmigrante indocumentado utilizó su vehículo como arma e intentó embestir al vehículo de las autoridades en un intento por escapar”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

“Ante el riesgo para la seguridad pública y la integridad de los agentes oficiales, actúan conforme a su entrenamiento y realizan disparos defensivos“, agregó el DHS.

En la corte, Parias recurrió al servicio de un traductor para escuchar los cargos que podría enfrentar y conocer los derechos que tiene bajo la Constitución.

Durante la audiencia, también estuvo presente el abogado que representa a Parias en relación con su condición migratoria en el país.

“Él habló con la jueza, explicándole que entiende un poco sobre los cargos que le han puesto también para que se asegure de su derecho a la abogada que se le asignó el día de hoy”, expresó el abogado de inmigración que representa a Parias, Carlos Jurado.

La abogada asignada por la corte para defender a Carlitos Ricardo Parias declaró que su cliente no estaba recibiendo los medicamentos necesarios para el dolor causado por la herida del balazo.

El hijo del inmigrante indocumentado, Ulises Parias, de 14 años, se mostró preocupado porque su padre no recibe atención médica adecuada tras su arresto.

“Me duele que no le estén dando el medicamento que necesita”, expresó Ulises, hijo del inmigrante indocumentado, quien documentaba la actividad policial y de inmigración en su página de TikTok.

En la corte se puso en claro que cualquier persona que recibió un disparo sabe que no solo ese día le va a doler, sino que sentirá dolor por mucho tiempo, y la abogada de Parias dijo que el hispano no había recibido su medicamento desde la mañana del lunes.

La jueza solicitó a las autoridades que Parias recibiera el analgésico necesario y determinó que seguiría bajo custodia hasta la siguiente audiencia preliminar en la corte.

La abogada solicitó a la jueza que permitiera que Ulises abrazara a su padre, a quien no veía desde hace una semana, pero no se le permitió porque sería una violación de las reglas de seguridad.

Tras el arresto de Carlitos Ricardo Parias, Ulises se encuentra bajo el resguardo de su madre y su hermana.

La siguiente audiencia preliminar para el inmigrante hispano está programada para este viernes 31 de octubre.

