Operativo policial en West Hollywood genera confusión sobre redada de ICE

Una operación encubierta contra los delitos fue confundida con una redada de inmigración la noche de este viernes en West Hollywood.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) confirmó este sábado que se realizó una operación encubierta en el Distrito Rainbow de West Hollywood por informes de carterismo y otras actividades delictivas en la que no estuvieron involucrados agentes federales de inmigración.

The Los Angeles County Sheriff's Department @WHDLASD conducted a scheduled undercover operation last night in West Hollywood's Rainbow District in response to reports of pickpocketing and other criminal activity.



Several arrests were made.



Some community members have expressed… pic.twitter.com/duAzLWtqGZ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) October 18, 2025

Los funcionarios del LASD dijeron en un comunicado que más de una docena de personas había sido arrestada durante el operativo.

Alguaciles de la Estación de West Hollywood del LASD se coordinaron con agentes de la oficina de narcóticos del departamento como parte de las medidas de seguridad programadas.

En las redes sociales, se comenzó a publicar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaban a cabo una redada en el club nocturno Abbey, uno de los negocios LGBTQ+ más populares de la ciudad.

Un video publicado en TikTok muestra a las fuerzas del orden deteniendo a personas, lo que generó preocupación en la comunidad sobre una posible presencia de agentes federales de inmigración.

“ICE no estuvo involucrado”, aclaró el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, y mencionó que el departamento estaba comprometido a garantizar la seguridad pública en las áreas de entretenimiento de la comunidad.

“La ciudad de West Hollywood y el LASD siguen comprometidos a garantizar la seguridad pública en las áreas de ocio de nuestra comunidad y continuarán trabajando juntos para mantener un entorno seguro, acogedor y tolerante para todos”, aseguró.

Miembros de la comunidad de West Hollywood reconocieron que la zona padece muchos problemas relacionados con las drogas.

“Yo mismo estoy en recuperación y no creo que esto vaya a desaparecer nunca, pero es bueno tener algo de conciencia sobre los problemas y las drogas aquí”, dijo Ian Park, residente de West Hollywood.

De acuerdo con el LASD, anteriormente se habían llevado a cabo operativos similares en la ciudad y los residentes no se sorprendieron por los arrestos.

El operativo es investigado por la división de narcóticos del LASD y no se revelaron los nombres de las personas arrestadas o los posibles cargos que podrían enfrentar.

