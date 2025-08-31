Tres menores secuestrados tras el robo de un auto en Los Ángeles

Tres niños estaban en el interior de un automóvil que fue robado por un sospechoso frente a una tienda de conveniencia 7-Eleven, incidente que provocó una larga persecución la tarde de este viernes en el este de Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que, alrededor de las 6:40 p.m., alguaciles acudieron al 7-Eleven ubicado en la cuadra 5100 de East Olympic Boulevard, en el este de Los Ángeles.

Las autoridades respondieron a los reportes de que presuntamente un sujeto había robado un automóvil sedán Chrysler con tres niños en su interior.

En el lugar, la madre de los tres menores dijo a los agentes que llegó en su automóvil al estacionamiento de la tienda de conveniencia y lo dejó con el motor encendido con sus tres hijos a bordo, de 9, 7 y 2 años.

Junto al auto estaba estacionado el padre de los niños en su vehículo en el momento en que la madre entró al negocio.

En un momento, el sospechoso se subió al auto de la mujer e intentó alejarse. El padre descendió de su vehículo e intentó intervenir, pero fue arrastrado por un momento antes de caer al suelo, sufriendo lesiones en la parte superior del cuerpo.

A partir de ese momento comenzó una persecución, después de que agentes de la Estación Este de Los Ángeles inspeccionaron la zona y localizaron al sospechoso, quien huyó cuando intentaron detenerlo.

El sujeto encabezó una persecución por toda la ciudad de Los Ángeles hasta llegar a la Pacific Coast Highway en el área de Santa Mónica.

La persecución terminó después de que el sospechoso pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra un vehículo, conducido por una mujer, que estaba dando vuelta a la izquierda desde Kanan Dume Road hacia Pacific Coast Highway, en Malibu, lo que ocasionó un accidente.

Tras el percance, el sospechoso intentó escapar a pie, subiendo por un terraplén empinado hasta llegar a un vecindario de Malibu, donde fue arrestado por oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y fue trasladado a un hospital con algunas lesiones.

Por el accidente, los tres niños secuestrados también sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas. Se les llevó a un hospital para ser revisados por los médicos.

La mujer involucrada en el accidente en Malibu también salió con lesiones del percance y fue trasladada a un centro médico local.

El sospechoso no fue identificado de forma inmediata por las autoridades, que estaban preparando la presentación de cargos en su contra.

Se creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones que ayudarán al pago de los servicios médicos de los niños hospitalizados.

Se solicitó que si alguna persona tiene información que ayude en las investigaciones se comunique con el detective Peter Levine o a la Estación del Este del LASD al 323-264-4151.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

