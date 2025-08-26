Fiscales de Riverside acusan de asesinato a padres de bebé desaparecido

Fiscales del condado de Riverside presentaron este martes cargos de asesinato contra Jake y Rebecca Haro, padres de Emmanuel, bebé de 7 meses que desapareció desde el 14 de agosto y que presuntamente estaría muerto.

Los cargos se presentaron este martes, día en que se esperaba que más tarde los padres de Emmanuel tuvieran su primera audiencia en la corte, en relación con la desaparición de su bebé.

En el documento que presentaron este martes los fiscales se establece que la pareja cometió “voluntaria e ilegalmente” un asesinato en el caso, a pesar de que todavía no se encuentra el cuerpo del menor.

Jake y Rebecca Haro fueron arrestados el viernes en su casa en Cabazon, condado de Riverside. Ambos también fueron acusados de un delito menor por presentar un informe policial falso.

La madre, de 41 años, denunció la desaparición de Emmanuel el 14 de agosto al asegurar que su bebé había sido secuestrado en el estacionamiento de un Big 5 Sporting Goods, en Yucaipa, condado de San Bernardino.

Emmanuel Haro está desaparecido desde el 14 de agosto. Crédito: Sheriff del Condado de San Bernardino | Cortesía

De acuerdo con Rebecca, fue atacada por la espalda por un sujeto desconocido, por lo que perdió el conocimiento. La mujer dijo a las autoridades que, al recuperar la consciencia, su hijo había desaparecido.

Conforme avanzaron las investigaciones en los días posteriores, los detectives indicaron que encontraron inconsistencias en el relato de Rebecca Haro, además de que la pareja no estaba colaborando.

Ante la situación de los padres, las autoridades de Riverside retiraron la custodia de su hijo de 2 años, mientras que Jake Haro tiene una condena previa por crueldad infantil intencional.

Este domingo, Jake fue visto con detectives del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino mientras buscaban los restos de Emmanuel en el área conocida como Badlands, de la Autopista 60, cerca de Gilman Springs Road, en Moreno Valley.

Los investigadores revisaron el terreno empinado con la ayuda de unidades caninas rastreadoras de cadáveres, sin que se encontrara el cuerpo del bebé de 7 meses.

Las autoridades dijeron que Jake Haro se encontraba en el lugar con los investigadores, pero no colaboraba en las labores de búsqueda.

“La búsqueda ha concluido y no se localizó a Emmanuel. La investigación para encontrarlo continúa”, declaró el departamento del sheriff en un comunicado.

No se supo de inmediato el motivo por el que las autoridades llevaron a cabo la búsqueda en esa área determinada.

A pesar de estar bajo custodia, Rebecca Haro sostiene su versión de que su hijo Emmanuel fue secuestrado y este domingo declaró que no se da por vencida y que desearía estar participando en la búsqueda.

El caso es investigado por el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino porque la desaparición de la persona se originó en Yucaipa.

Ahora, el caso también es investigado por la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Riverside porque se cree que el presunto asesinato se cometió en dicho condado.

De acuerdo con los registros del condado de Riverside, Jake Haro se declaró culpable de crueldad infantil intencional hacia un niño después de un arresto en 2018.

Los alguaciles consideraron que la pareja también está relacionada con otros informes de abuso.

Alguaciles del condado de Riverside dijeron que respondieron a un aviso de abuso infantil en una vivienda ubicada en la cuadra 23000 de Cottonwood Avenue, en Moreno Valley, la tarde del jueves. Las autoridades confirmaron que la investigación está relacionada con Rebecca y Jake Haro.

Rebecca Haro se encuentra detenida en el Centro de Detención Robert Presley, mientras que Jake Haro está bajo arresto en el Centro Correccional Larry D. Smith, según los registros penitenciarios. Los dos padres no tienen derecho a fianza.

Las autoridades anunciaron una conferencia de prensa para este miércoles 27 de agosto, en la que se espera que proporcionen más información relacionada con la desaparición de Emmanuel Haro.

