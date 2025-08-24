Bajo custodia, padres de bebé desaparecido en San Bernardino

Los padres del bebé de 7 meses desaparecido desde hace más de una semana en Yucaipa, en el condado de San Bernardino fueron arrestados bajo sospecha de asesinato, informaron las autoridades.

Detectives de la División de Homicidios y Ejecución Especializada del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino pusieron bajo custodia a Rebecca y Jake Haro, padres del menor desaparecido, Emmanuel Haro, detenidos en su domicilio en Cabazon, condado de Riverside.

Se informó que la búsqueda del menor no se ha suspendido, pero se cree que podría estar muerto.

El pasado viernes, detectives llevaron a cabo una revisión exhaustiva en la casa de la familia Haro, localizada en el área de Cabazon.

Residentes de la localidad del condado de Riverside quedaron sorprendidos por la presencia de los agentes de investigación ante la sospecha del homicidio del bebé de 7 meses.

“Es desgarrador para todos. Soy madre y abuela. Ha sido muy emotivo. Lo he seguido desde el principio y me ha afectado mucho. Me cuesta dormir por las noches, simplemente intentando mantenerme al día con las novedades”, dijo Jennifer McCrary, de Beaumont.

Días antes de que los padres fueran arrestados, las autoridades confiscaron el vehículo de la familia Haro para revisarlo.

El 14 de agosto, Emmanuel Haro fue reportado como desaparecido después de que su madre, Rebecca Haro. declaró que quedó inconsciente después de ser atacada por un desconocido en el estacionamiento de una tienda Big 5 en Yucaipa.

Tras recuperar el conocimiento, Rebecca aseguró que Emmanuel había desaparecido y que había sido secuestrado.

Después de que Emmanuel desapareció, los padres quedaron bajo investigación, mientras que el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino dijo que los investigadores encontraron inconsistencias en las versiones que presentaba la madre.

“Rebecca se enfrentó a inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con la entrevista”, dijo el departamento del sheriff este sábado en un comunicado de prensa.

Las autoridades dijeron que los detectives sostuvieron entrevistas con varias personas, entre ellos Jake Haro, quien se declaró culpable de crueldad intencionada hacia un niño en relación con un arresto en 2018, de acuerdo con los registros del condado de Riverside.

El abogado de Jake Haro, quien también lo representó en el caso de 2018, estuvo presente durante el arresto de los padres, pero no dio declaraciones a la prensa.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Emmanuel y solicitaron que si alguna persona tiene información relacionada con este caso, se comunique con la División de Investigaciones Especializadas del SBSD al 909-890-4904.

