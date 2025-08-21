Investigan supuesto avistamiento en Kern de bebé desaparecido en San Bernardino

Autoridades del condado de San Bernardino investigan las versiones sobre un supuesto avistamiento del bebé de 7 meses desaparecido desde el 14 de agosto en Yucaipa.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) dijo tener conocimiento de las versiones que aseguran que el pequeño Emmanuel Haro fue visto en el condado de Kern, en el centro de California, aunque se desconoce el lugar exacto.

UPDATE: Investigators Continue to Gather Evidence and Follow Leads in the Disappearance of Baby Emmanuel https://t.co/llfp8CN7EW — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) August 20, 2025

“Nuestros investigadores han dado seguimiento a los avistamientos reportados de Emmanuel Haro, de 7 meses, pero no ha sido localizado“, dijo el SBSD este miércoles en una actualización informativa.

“Sabemos que la comunidad está profundamente preocupada por este caso y continuaremos brindando información, en la medida en que no ponga en peligro la investigación“, agregaron las autoridades.

No se proporcionó una descripción de la persona que pudiera haber estado con el pequeño en el condado de Kern ni la fecha en que el bebé fue visto.

Emmanuel Haro está desaparecido desde el 14 de agosto. Crédito: Sheriff del Condado de San Bernardino | Cortesía

Emmanuel Haro fue presuntamente secuestrado el 14 de agosto después de que su madre, Rebecca Haro, declarara que fue sustraído por un extraño que la dejó inconsciente mientras cambiaba el pañal en el estacionamiento de una tienda Big 5 en Yucaipa.

Por el momento, la investigación sobre la desaparición del menor se ha centrado en sus padres, Rebecca y Jake Haro.

Los detectives comenzaron a sospechar de las versiones de la madre después de encontrar inconsistencias en la historia de Rebecca, por lo que determinaron que no se podía descartar un crimen en la desaparición de Emmanuel.

Cuando los investigadores le pidieron a Rebecca que se sometiera a una prueba de detector de mentiras, el padre de Emmanuel se negó a aceptar la solicitud mientras no estuviera presente un abogado.

Jake Haro tiene un pasado delictivo por una condena relacionada con un arresto en 2018 en Hemet cuando estaba casado con otra mujer, Vanessa Avina, por lesiones de una hija.

El 18 de octubre de 2018, la hija de 10 semanas de Jake y Vanessa ingresó a un hospital con una costilla fracturada, seis costillas con fracturas en proceso de curación, una fractura de cráneo, hemorragia cerebral, inflamación del cuello y una fractura en una pierna.

Jack culpó a Vanessa de las lesiones de la hija y ambos fueron arrestados y declarados culpables en 2023. Al padres se le impuso una pena de cuatro años de libertad condicional por delito grave y se le ordenó cumplir 180 días de prisión en un programa de trabajo.

Se le suspendió la pena de seis años de prisión como parte de su declaración.

Los investigadores llevaron a cabo una revisión en la residencia de la familia Haro en Cabazon, condado de Riverside, con perros detectores de cadáveres.

Se informó que autoridades de Riverside mantienen bajo custodia a un hijo de 2 años de la pareja mientras se lleva a cabo la investigación relacionada con la desaparición y supuesto secuestro de Emmanuel.

El padre del bebé de 7 meses, Jake Haro, contrató los servicios de un abogado.

“Si bien el padre de Emmanuel contrató un abogado, si los padres deciden colaborar con los detectives, agradecemos su cooperación mientras continuamos los esfuerzos para localizar a Emmanuel”, expresó el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Las autoridades reportaron que ocurrió un incendio la mañana de este miércoles en la propiedad contigua a la residencia de la familia Haro en Cabazon.

“Por el momento, no tenemos información que indique que el incendio esté relacionado”, declaró el SBSD.

