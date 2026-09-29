Un dardo desde el viejo continente frena la euforia por Gilberto Mora

Dentro de la cascada de elogios que generó la actuación de Gilberto Mora contra Colombia, la cual dejó sellada con el gol del empate, hubo quienes pusieron paños fríos a la euforia mexicana, como fue el caso del periodista español Cristóbal Soria del programa El Chiringuito, quien sin cortapizas dijo que Gilberto aún no está listo para brincar el charco.

El polémico especialista hispano comentó que las enormes condiciones del atacante de los Xolos de Tijuana son más que evidentes, pero considera que le falta mucha lona por recorrer antes de subirse a un barco tan pesado como el del viejo continente, señalando además que Morita es un futbolista que apenas va arrancando su proceso de consolidación, por lo que pidió mesura frente a toda la locura desatada.

El analista sentenció que el atacante mexicano es todavía un jugador en plena formación que, para empezar a hablar en serio, necesita disputar al menos unos cuarenta y cinco partidos por año, rematando con un no rotundo cuando le preguntaron si el futbolista de diecisiete primaveras ya tenía el nivel necesario para ganarse la titularidad en los grandes transatlánticos de Europa.

A pesar del cubetazo de agua fría que mandó el periodista, la mayoría de los especialistas locales e internacionales coincide en que para el mes de diciembre no sería ninguna sorpresa que gigantes de la talla del Real Madrid o el Barcelona muevan sus piezas para intentar su fichaje definitivo, aprovechando que el Manchester City anda amarrado de manos por las restricciones financieras para registrar nuevos elementos.

La realidad es que en los próximos meses se viene una auténtica subasta millonaria por los servicios de la joya mexicana, en la cual van a participar varias escuadras de peso completo del viejo continente, aunque hace apenas unos días la directiva del Manchester United decidió bajarse formalmente de ese tren al descartar cualquier tipo de mecanismo para quedarse con la firma del habilidoso atacante azteca.

??? ¡PIDE LLEVAR CON CALMA A MORA!



Rafael Márquez habló sobre Gilberto Mora y pidió paciencia con el joven mexicano, destacando que ahora lo más importante es protegerlo y acompañar su desarrollo. ?? pic.twitter.com/ho8UR5m9Pd — CRACKS MX (@mx_cracks) September 29, 2026

Mientras tanto, en territorio nacional, todo el mundo cree que Mora es un auténtico garbanzo de a libra, a pesar de que en nuestro balompié está más que comprobado que a los chavos de entre diecisiete y veinte años les cuesta demasiado dar el salto de calidad definitivo, terminando por borrarse del mapa futbolero como le pasó a muchas generaciones pasadas. Ojalá que Morita sea la gran excepción a la regla.

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