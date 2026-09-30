Al aire: Estalla el conflicto entre Raúl de Molina y Lili Estefan en “El Gordo y la Flaca”

La periodista Mandy Friddman logró documentar el incómodo intercambio de opiniones que sostuvieron Raúl de Molina y Lili Estefan durante la transmisión de “El Gordo y la Flaca“. Las posturas de ambos conductores chocaron cuando comenzaron a hablar sobre los certámenes de belleza.

Raúl sostiene que tanto él como buena parte del público a nivel mundial consideran que este tipo de eventos son menos atractivos y de alguna forma hasta defasados. “Muchas mujeres están en contra de estos eventos. Muchas mujeres me dicen que esto es una falta de respeto para las mujeres”, acotó el De Molina.

Mientras que Lili expresa que desacreditar de alguna forma los certámenes de belleza y el “Miss Universo” genera lo mismo hacia aquellas modelos que conforman parte de la fuerza laboral de cadenas como TelevisaUnivision y Telemundo.

Entre ellas podemos mencionar a Clarissa Molina, Alejandra Espinoza, Francisca, Dayanara Torres, Alicia Machado, Jacqueline Bracamontes, Aleyda Ortiz y Zuleyka Rivera, entre otras. Todas ellas en la actualidad son o se han convertido en grandes conductoras de televisión, actrices y empresarias.

Pero el conflicto no se limitó al intercambio de opiniones en sí; continuó cuando Raúl dejó en claro el aparente doble estándar que hay para juzgar la libertad de opiniones de él y Lili. El conductor aseguró que a él le estaban “gritando” pidiéndole que dejase de hablar del tema y dar opiniones al respecto sobre lo que pasa en el programa. Asegurando que a su compañera no le estaban diciendo nada.

Los comentarios en Instagram aseguran que Lili entiende el punto de los certámenes de belleza, porque gracias a su hija ha podido vivir y atestiguar el gran trabajo que hay detrás. Pero también destacan que Raúl de Molina no solo tiene derecho a dar su punto de vista, sino que algo de razón también tiene.

Sigue leyendo más de “El Gordo y la Flaca” aquí:

Roberto Hernández reemplaza a Raúl de Molina en “El Gordo y la Flaca”

En “El Gordo y la Flaca”, Roberto Hernández conmovió a Lili Estefan con su romántico mensaje

El público interroga a Raúl de Molina sobre sus “constantes” vacaciones y él responde