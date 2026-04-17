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El público interroga a Raúl de Molina sobre sus “constantes” vacaciones y él responde

El conductor de "El Gordo y la Flaca" explica que algunos de sus viajes son de trabajo, lo que tal vez tiene al público confundido en relación a sus vacaciones.

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca.

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca.  Crédito: Wikimedia Commons

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Por  Clary Castro

Raúl de Molina es uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana. El público lo conoce mayoritariamente por ser el conductor de “El Gordo y la Flaca” junto a Lili Estefan. Sin embargo, en los últimos años, tanto De Molina como el resto de celebridades se han vuelto noticia por todo y por nada.

De Raúl se habla por su trabajo como conductor, por sus entrevistas y sus fuertes opiniones dentro del programa en relación a los famosos e inclusive el mundo de la política en Estados Unidos. Pero también da mucho de qué hablar por lo que hace en su vida privada, sobre todo por sus constantes viajes a España.

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La mayoría de sus vacaciones, en los últimos años, le han permitido al público conocer el país que ha conquistado a De Molina, y es que él siempre vuelve a donde es feliz. Y España se ha convertido en ese lugar para él y su familia. Ahora bien, el tema de sus días libres ha generado una ola de críticas y comentarios diversos. Hay quienes consideran que este se la pasa más de vacaciones que trabajando en “El Gordo y la Flaca”.

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Así empezaron los cuestionamientos…

La conversación alrededor de este punto se suscitó a raíz de esta publicación, en la que Raúl de Molina escribió: “Llegué a una de las islas más bellas de toda Europa. A solamente una hora de Madrid por avión. Miren este paisaje que parece de película. ¿Dónde estoy? Muevan la pantalla para ver todas las fotos”.

A raíz de comentarios como este: “Raúl, tú vives de vacaciones; mejor retírate ya”. El conductor decidió zanjar el asunto respondiendo lo siguiente: “Perdón, pero es mi primera vacación este año”. Y a esta respuesta le siguió una segunda: “Cuando te parece que estoy en NY o en otros lugares, es por trabajo”. Los comentarios siguieron y esto generó una tercera contestación por parte del conductor de televisión: “Tengo las vacaciones que me dan”.

Raúl se encuentra en Mallorca junto a su esposa. Y a raíz de estos cuestionamientos y las respuestas del amigo de Lili Estefan, el público le aconsejó lo siguiente: “No le pares bolas a la gente envidiosa”. “¡Cada quien gasta su dinero en lo que más le gusta!”. “Pásala delicioso y pon más fotos”.

El conductor tiene razón. Muchas de las ocasiones en las que el público lo puede ver en ciudades como Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles han sido por coberturas específicas de trabajo. A donde suele viajar con su esposa, y en los tiempos libres aprovecha para pasear. Razón por la cual muchos podrían llegar a confundirse.

A esto hay que sumarle que hay eventos de TelevisaUnivision en donde durante los últimos años varios de sus conductores han tenido que viajar a España, Puerto Rico y Panamá por temas relacionados con entregas de premios musicales. Es decir, trabajo, no necesariamente placer.

En la siguiente imagen lo vemos en Las Vegas junto a su familia por la entrega de premios Latin Grammy. Y normalmente para fin de año también está en Nueva York para el evento de fin de año y Año Nuevo que Univision lleva a cabo desde dicha ciudad.

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