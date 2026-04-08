Raúl de Molina arremete contra Christian Nodal y Pepe Aguilar por rechazar entrevista

El presentador de televisión Raúl de Molina expresó su inconformidad ante el trato recibido por parte de Christian Nodal y su equipo durante un concierto que concedió en República Dominicana. De acuerdo con su testimonio, el cantante sonorense se encargó de excluir al equipo de “El Gordo y la Flaca” de la lista de medios aprobados para acceder a dicho evento.

Visiblemente molesto, el conductor cubano expresó su sentir ante la decisión de Nodal, argumentando que el programa de espectáculos le brindó un espacio de cobertura desde sus inicios en la escena musical.

“No lo entiendo, estos artistas lo que se creen. Después que lo he entrevistado veinte mil veces, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo, que siempre he estado de su lado. Vamos a ver la verdad. Pero si salen estas noticias, que son las que todo el mundo está hablando, entonces, ¿qué va a hacer? ¿El Gordo y la Flaca no va a hablar de ellas?”, cuestionó durante la más reciente transmisión del show de Univision.

Por su parte, Lili Estefan aseguró que el distanciamiento se debe a terceros involucrados: “Alguien le dijo: ‘Oye, Christian Nodal, no hables con El Gordo y la Flaca más'”.

Raúl de Molina hizo hincapié en que el cambio de actitud del intérprete con la televisora se dio tras su matrimonio y la contratación de un nuevo equipo de trabajo: “Lo quiero muchísimo desde que casi comenzó su carrera, pero me molestó mucho que cuando él se casó con Ángela Aguilar lo obligaron o él decidió quitar a la persona que era la representante de él, la publicista, que se llama Conchita Paz Oliva“, contó sin tapujos.

El enojo del famoso se hizo evidente al afirmar: “Y cuando nos necesitan, son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco”.

Raúl de Molina revela rechazo por parte de Pepe Aguilar y su familia

Christian Nodal no fue el único artista que se mencionó durante el mensaje de Raúl de Molina. De hecho, aseguró que tras el enlace matrimonial entre el sonorense y Ángela Aguilar percibió un cambio en su relación con el papá de la artista.

Sobre este hecho, apuntó a que probablemente esté relacionado con la cobertura que el programa ha dado a las polémicas protagonizadas por Nodal y su expareja, la rapera Cazzu.

“¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Christian Nodal, que lo he entrevistado veinte veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar”, expresó contundente.

Incluso, destapó varios encuentros en los que se ha visto desairado por el intérprete de regional mexicano: “En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar (…) Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí y no me saluda”, lamentó.

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