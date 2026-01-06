Raúl de Molina habla sobre la ‘censura’ que sufrió en CBS por defender a los inmigrantes

El presentador cubano Raúl de Molina vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera, el pasado 31 de diciembre, cuando la cadena CBS interrumpió su mensaje de Año Nuevo en cuanto comenzó a hablar de los inmigrantes y la persecución que han sufrido durante la administración del presidente Donald Trump.

Si bien el animador de ‘El Gordo y La Flaca’ no se dio cuenta al momento, pues siguió hablando con normalidad, ya rompió el silencio este lunes en el show de Univision y contó su verdad después de que le informaran sobre lo acontecido durante la última noche del año.

Por medio de un mensaje, que dio en compañía de Clarissa Molina, Rauli, como se le conoce de cariño, se sinceró sobre el episodio que vivió durante en enlace que hizo para la cadena americana desde Times Square.

Detalló que la interrupción se produjo después de que en CBS lo cuestionaran abiertamente sobre sus vaticinios para los inmigrantes con miras al 2026, por lo que él se limitó a responder la pregunta que le hizo el actor Jonathan Bennett.

“Ahí me preguntan qué esperan los latinos para el próximo año, yo digo que es un año difícil para los latinos. Ustedes vieron lo de las deportaciones y que esperaba que se un año mejor para todos ellos”, se sinceró el inseparable compañero de Lili Estefan al inicio de su argumento.

A continuación dijo desconocer si la interrupción que sufrió fue intencional o si se debió a los tiempos de la televisión, algo que también le ha pasado en ‘El Gordo y La Flaca’, en donde lo han llegado a interrumpir por enviar a comerciales.

“Al día siguiente me entero que la cadena CBS, que estaba transmitiendo esto, que me habían cortado. No sé si me cortaron por lo que yo estaba diciendo de los inmigrantes, pero no fueron a comerciales, no sé exactamente lo que pasó, pero se convirtió en viral y le ha dado vuelta al mundo”, continuó Raúl en su mensaje.

Para concluir el tema aseguró que él seguirá alzando la voz por los inmigrantes siempre que se le presente la oportunidad de hacerlo y sin importarle las posibles consecuencias.

“Yo voy a seguir apoyando los inmigrantes y a que este país, que tú tienes derecho a la libre expresión se siga dando en estos momentos. Espero que esto fue una coincidencia y no lo que muchos dicen que pasó. Hay que seguir apoyando a los inmigrantes porque en este país todos somos inmigrantes, los únicos que son de los Estados Unidos son los indios nativos”, concluyó el presentador caribeño sobre lo vivido hace unos días.

