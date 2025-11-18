Raúl de Molina confirma que Pepe Aguilar pidió no ser entrevistado por él en los Latin Grammy

Raúl de Molina ha sido uno de los pocos periodistas de Univision que siempre ha tratado de ser imparcial en los temas relacionados con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

· Raúl de Molina estalla contra “El Gordo y la Flaca” por darle seguimiento a los rumores de infidelidad de Angélica Vale

Si bien es cierto, el conductor de “El Gordo y la Flaca” nunca ha negado que le gusta la música del cantante mexicano, también reconoce que la popularidad de este ha mermado desde que se oficializó su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Las opiniones de Raúl de Molina, que en gran medida se basan en la obviedad de los hechos desde que Nodal se separó de Cazzu, no han pasado desapercibidas para el líder de los Aguilar, quien, alrededor de la celebración de entregas de Premios Latin Grammy en Las Vegas, manifestó su deseo de no ser entrevistado por Raúl de Molina.

Raúl entiende que esto se debe a que tanto Pepe como él mismo reconocen que este “no se habría ido por las ramas” y le habría preguntado a Pepe por todos los conflictos mediáticos que su hija y su familia han estado atravesando a raíz de la relación con Nodal.

Pero Raúl no se quedó en silencio ante esta situación y la evidenció en el programa, contándole al público lo que había pasado en la alfombra roja de los Latin Grammy: “Yo tenía que entrevistar a Pepe en la alfombra; luego me entero por uno de los productores que Pepe Aguilar pidió que no lo entrevistara yo, porque obviamente ustedes no le van a preguntar por lo que está pasando, por lo que está pasando con el matrimonio de su hija con Nodal”.

El conductor estaba claro, él no iba a dudar y le iba a preguntar a Pepe por cómo todo el tema del matrimonio ha afectado la popularidad de Nodal. Incluso alega que el público no es tonto y sabe perfectamente todo lo que está aconteciendo alrededor de la joven pareja.

