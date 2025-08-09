William Levy vive tenso momento con Raúl de Molina luego de que lo tildara de “mujeriego”

El actor cubano William Levy, quien estuvo de visita en ‘El Gordo y La Flaca’ vivió un momento sumamente incómodo, luego de que Raúl de Molina lo definiera como un “mujeriego”.

Las afirmaciones de Rauli no cayeron nada bien en el galanazo, quien aseguró que esa es la idea que se ha hecho creer de él, pero que está muy lejos de la realidad.

El intercambio de palabras entre el invitado y el presentador se produjo luego de que William Levy se negara a ahondar en detalles sobre lo que falló en su relación con Elizabeth Gutiérrez, lo que llevó a Raúl a sacar el tema de las mujeres con las que se le llegó a involucrar.

“Siempre me han querido pintar esa imagen, pero no”, enfatizó sobre la imagen de casanova que lo persigue.

A continuación detalló que él es hombre de una sola mujer, con lo que intentó desestimar los rumores del pasado y que aseguraban que había engañado a la madre de sus dos hijos con algunas de sus coprotagonistas.

“Si yo estoy con una mujer, yo estoy con una mujer. Y, obviamente, he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más, eso sí es verdad, pero nunca he dado detalles de mi vida”, puntualizó.

Aunque en la actualidad está soltero, y es uno de los solteros más codiciados de la televisión hispana, William Levy aseguró que en estos momentos no está buscando el amor, pues está enfocado de lleno en su carrera actoral.

“Soy libre de tener una relación si quiero, pero no lo estoy buscando”, enfatizó William Levy, quien aseguró que no requiere de nadie más para ser feliz y para sentirse realizado.

