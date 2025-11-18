Raúl de Molina estalla contra “El Gordo y la Flaca” por darle seguimiento a los rumores de infidelidad de Angélica Vale

“El Gordo y la Flaca” es el programa de entretenimiento de Univision que cuenta con mayor trayectoria dentro de la farándula hispana.

El programa es conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan; sin embargo, su propio show no se libra de las críticas de su conductor. Esta semana, De Molina decidió estallar y criticar la línea editorial del mismo sobre el caso de Angélica Vale y los rumores que han surgido en redes sociales, en donde la señalan como la culpable del final de su matrimonio con Otto Padrón por supuesta infidelidad.

· Angélica Vale reacciona a los rumores de infidelidad tras anunciar su divorcio con Otto Padrón

Raúl asegura que el programa no debería dejarse ir por los rumores surgidos en Instagram. Que el hecho de que muchos estén hablando sobre este tema no es razón para que ellos se sumen a esta línea narrativa, ya que para él los rumores son falsos.

La acalorada discusión fue entre el conductor y Tanya Charry, quien presentaba la nota durante su espacio periodístico.

“Se ha desatado una ola de rumores… no estoy de acuerdo con esto porque sé que muchas de las cosas que se están diciendo son mentiras”, dijo el presentador. Quien después cuestionó a la producción del programa así: “¿Bajo qué fundamento ponemos aquí en ‘El Gordo y la Flaca’ lo que ha salido a través del internet que dice que ‘Angélica Vale ha tenido un affair con un bailarín’? ¿Por qué lo ponemos aquí si no saben si es verdad o no?”. Agregó además: “¿Por qué lo ponemos? ¡Porque salió en Instagram y porque alguien empezó a hacer una campaña en Instagram!”

La respuesta no se hizo esperar. Le explicaron que la razón fundamental es porque todo el mundo está hablando de ello. Argumento que hizo estallar el carácter de Raúl de Molina, quien no dudó en alegar que “ellos son ‘El Gordo y la Flaca'” y no tienen por qué hacer o hablar de lo que todos hablan.

“¡No tenemos que hacer lo que todo el mundo está haciendo!”, añadió Raúl, claramente molesto. Junto a él conduciendo el programa y el espacio estaba Clarissa Molina, quien decidió mantenerse al margen ante las opiniones de su compañero.

