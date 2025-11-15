Angélica Vale reacciona a los rumores de infidelidad tras anunciar su divorcio con Otto Padrón

En medio de la ola de dimes y diretes que se generó luego de confirmar su separación del empresario Otto Padrón, la actriz Angélica Vale decidió romper el silencio y hacer frente a las acusaciones en su contra sobre una supuesta infidelidad a su aún esposo.

Dispuesta a no dejar que la narrativa se siga distorsionando, la estrella de historias como “La fea más bella” y “Amigas y Rivales” tomó los micrófonos de su programa de radio para agradecer al público que ha salido en su defensa de cara a los rumores que circulan sobre el motivo de su divorcio.

“Gracias por no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo. Es súper fácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia“, se le escucha decir a la mexicana.

El breve clip, rescatado de la más reciente transmisión de “La Vale Show”, también salió a relucir a través Instagram, advirtiendo que esta sería la última vez que emitía comentarios con respecto a su proceso de separación. Esto por consejo de su equipo legal.

“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable, uno. Y dos, porque yo nunca he estado en escándalos“, sentenció la famosa.

Sin embargo, Angélica Vale aseguró que su silencio no será eterno: “Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mis versiones, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo“, complementó.

Otro de los puntos que abordó durante su comunicado fue el daño que infringen a sus amados hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 13 y 11 años, todas aquellas especulaciones infundadas sobre el origen de su separación con Otto Padrón.

“Yo nada más les quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan lo que ustedes le hacen sin querer a los míos (…) Tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos“, recalcó.

La hija de Angélica María concluyó su mensaje haciendo eco del apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos: “Sé que la gente que me quiere es más y sé que el amor siempre triunfa por sobre todas las cosas. Sí, el karma es el karma y ya llegará. Gracias. Los amo“, dijo conmovida.

