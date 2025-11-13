Mariana Seoane envía mensaje a Angélica Vale tras confirmar su divorcio con Otto Padrón

La noticia sobre el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón no solo cayó como balde de agua fría para los fanáticos de la actriz, también para aquellos amigos y colegas que la han acompañado a lo largo de su vida. Tal fue del caso de la cantante Mariana Seoane, quien, conmovida por la situación, le envió un mensaje de aliento en medio de la tormenta.

En un encuentro reciente con la prensa, la intérprete de temas como “Me equivoqué” y “Una de dos” fue abordada con cuestionamientos sobre el divorcio de su colega en la escena del mundo del entretenimiento.

Al respecto, la famosa se dijo triste, pero orgullosa de la fortaleza que ha demostrado durante este duro capítulo.

“Yo creo que ya es un ser humano muy querido, es una amiga muy querida. Ella contó y abrió su corazón y ella lo dijo ‘yo no tengo nada que ocultar’. A todos nos da tristeza que una relación se termine, pero si ella tomó esa decisión, ella es muy inteligente“, declaró ante las cámaras.

Asimismo, aplaudió la madurez que la ahora ex pareja ha mostrado por el bienestar de sus hijos: “Tiene o tuvo un marido que va a ser un gran papá y es un gran papá y eso no va a cambiar y que bonito que la gente tome decisiones para ser feliz“, añadió.

Para finalizar, Mariana Seoane dedicó unas emotivas palabras a su amiga, haciendo mención de su cumpleaños número 50, que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre: “Me encanta verla guapísima y renovada, entrando a un medio siglo que me toca ya a mí en unos meses, y le mando muchos besos”, reiteró.

