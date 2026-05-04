Juez descarta liberar a “El Chapo” y califica sus señalamientos de “sin sentido”

El juez Brian Cogan negó las peticiones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien pidió en cinco cartas que su sentencia fuera cancelada y fuera enviado a México, acusando incluso a Cogan de irregularidades en el proceso.

“Sin sentido” fue como el juez Cogan calificó los señalamiento del exlíder del Cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, la cual cumple en la prisión Supermax de Florence, Colorado.

El juez hizo un recuento que en las últimas dos semanas, “El Chapo” envió cartas a la Corte de Distrito Este de Nueva York, solicitando diversos beneficios, entre ellos una “orden de liberación”, “petición de nuevo juicio”, “orden de extradición de retorno a su país” y “petición de documentos de cómo el jurado determinó el veredicto del juicio, así como “condena injusta”.

“Algunos de esos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos tiene mérito legal. Todos son negados adecuadamente”, determinó Cogan.

Las cartas fueron enviadas por “El Chapo” desde mediados de abril y tres de ellas fueron publicadas por la corte este lunes. Todas están escritas en inglés, con notables errores de sintaxis y ortografía que incluso complican su traducción al español.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán del país de México que pelea por mi política de protección para obtener mi liberación con relación al veredicto erróneo de la cortes del Este (sic)”, dice una de las cartas. “Estoy escribiendo en mi representación que las cortes violaron mi política de evidencia”.

En otra decisión del juez Cogan, del 16 de enero de este año, desestimó otra petición sobre la intervención de un supuesto representante de Guzmán Loera.

James Sabatino afirmó ser el representante legal de “El Chapo”, quien hizo “la notificación al tribunal como una moción de intervención como persona ajena al proceso”. El juez Cogan lo rechazó.

En 2022, el Segundo Tribunal de Apelaciones con sede en Nueva York confirmó la sentencia Guzmán Loera. Los jueces consideraron que los tres meses del juicio fueron llevados con “diligencia y equidad” por parte del juez Cogan.

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