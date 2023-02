Abogada de “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel, Mariel Colón, se lanza como cantante de regional mexicano

Una de las abogados más conocidas por el público hispano es Mariel Colón, defensora legal de Joaquin “El Chapo” Guzmán y su esposa, Emma Coronel. Misma que ha dejado a muchos con la quijada en el piso al anunciar que se lanza como cantante del género regional mexicano.

La académica Mariel Colón, quien saltó a la fama por ser la mujer que defendió en cortes federales a El Chapo Guzmán y a Emma Coronel lanza su primer sencillo llamado “La Abogado”. Esto en conjunto con una serie de foto donde luce muy guapa. Mismo hecho que le ha valido varios piropos en las redes sociales.

“Quien me conoce sabe que desde pequeña quise ser cantante, es un tema que me apasionaba. Siempre estuve posponiendo muchas cosas, muchas etapas en mi vida por terminar mi carrera profesional como abogada”, dijo Mariel Colón quien además grabó el videoclip de la canción desde el mismo estrado en que defendió a El Chapo Guzmán y a Emma Coronel.

Para Mariel Colón es una oportunidad también de decirle a muchos que nunca es tarde para cumplir sus sueños. Considera que así la vida lleve a muchos a vivir de otra cosa, siempre es bueno volver atrás y retomar eso que tanto nos gusta. “Creo que puedo hacer ambas cosas”, asegura la abogada.

La abogado de El Chapo dice que no piensa retirarse de su profesión litigante y que las puertas de su prestigiosa oficina The Law Offices of Mariel Colon Miro, PLLC seguirán estando abiertas. Para Colón ahora ambas facetas son parte de su vida y no piensa renunciar a ninguna de ellas. View this post on Instagram A post shared by Mariel Colon Miro, Esq. (@marielcolonmiroesq)

Mariel Colón sueña alto en el regional mexicano

La abogada dice que le encantaría hace un dueto con Christian Nodal, quien por cierto está nominado en varias categorías a los próximos Premio Lo Nuestro 2023.

También dice que sus clientes Joaquín El Chapo Guzmán y Emma Coronel recibieron su tema. De el primero no sabe si ya lo escuchó y de la segunda dice que ha recibido su apoyo en este nuevo camino musical.

La abogado de El Chapo lleva la música en la sangre

Mariel Colón nació en Puerto Rico. Su padre es baterista y director musical. Desde pequeña se inclinó por el arte. Llegó a estar en programas de talentos y hasta cantó con el Grupo Manía. Sin embargo, su disciplina la llevó a dedicarse a sus estudios de Derecho. A los 24 años obtuvo un doctorado en criminalística haciéndose famosa también por haber defendido a Jeffrey Epstein. View this post on Instagram A post shared by ♡☆GRACE☆♡ El Castigo (@dodierco)

Desde Nueva York, ciudad donde reside la abogada y cantante, la influencia musical ha sido mucha y esto hace que Mariel ande en constante búsqueda de sonidos. Más ahora que no piensa detenerse por abrirse un espacio desde otra trinchera en la industria del entretenimiento.

